Das Mentalitätsmonster

Frank Stäbler ballte die Fäuste, schrie sein Glück laut heraus - und fiel vor Erschöpfung neben die Matte. Nachdem sich der dreimalige Weltmeister allen Zweiflern zum Trotz doch noch das Ticket für die Olympischen Spiele geholt hatte, fiel eine riesige Last vom Vorzeigeringer ab. Durch den Einzug ins kleine Finale bei seiner letzten WM-Teilnahme und dem Gewinn der Bronzemedaille kann der 30-Jährige in Tokio seinen Frieden mit Olympia machen.



Auch der Olympiadritte Denis Kudla aus Nackenheim (87 kg) gewann seinen Bronze-Kampf gegen Mikalaj Stadub (Weißrussland) 2:1. Schwergewichtler Eduard Popp (130 kg) verlor zwar sein Halbfinale gegen den dreimaligen Weltmeister Riza Kayaalb (Türkei), kämpft aber heute ebenfalls um Bronze. "Ich kann es nicht glauben, dass ich die Quali noch geschafft habe. Das ist unfassbar", sagte der überglückliche Stäbler. "Das war einer der schwierigsten Momente in meiner gesamten Karriere", beschrieb der Griechisch-Römisch-Spezialist die Ausgangslage vor dem entscheidenden Kampf in der Klasse bis 67 Kilo in Kasachstan: "Der Druck war so unglaublich hoch." Stäbler, der am Sonntag im Achtelfinale gegen den kubanischen Olympiasieger und späteren Weltmeister Ismael Borrero Molina mit 0:11 verloren hatte, hielt ihm stand. Im entscheidenden Kampf der Hoffnungsrunde setzte sich der Schwabe mit 2:1 gehen Hansu Ryu durch. Gegen den Südkoreaner hatte Stäbler 2015 seinen ersten WM-Titel geholt. Im Kampf um Bronze zeigte der Deutsche einen seiner famosen Auftritte, für die er berühmt ist. Nach einem zwischenzeitlichen 0:5 gewann er noch 6:5 gegen den Ägypter Mohamed Elsayed. "Nach dem Rückschlag vom Sonntag war das eine absolute Spitzenleistung von Frank. Das war wieder der Frank, wie wir ihn kennen", sagte DRB-Präsident Manfred Werner: "Es gehört viel dazu, im entscheidenden Kampf für Tokio so eine Leistung zu bringen. Durch die Qualifikation kann er sich jetzt gezielt auf Olympia vorbereiten und muss nicht bei den harten Quali-Turnieren im Frühjahr ran." In Tokio möchte Stäbler, der in den Tagen und Wochen vor der WM mehrere Kilo für das Erreichen des Limits abgenommen hatte, seine offene Rechnung mit Olympia begleichen. Im Jahr 2012 landete Stäbler auf dem vierten Platz, 2016 war es aufgrund einer Verletzung Rang sieben. "Vor dem Kampf gegen Molina am Sonntag habe ich kurz geschlafen, dann konnte ich den Körper nicht mehr hochfahren. Der Kampf war vorbei, bevor er begonnen hatte. Das war Künstlerpech - aber das wird mir nie mehr passieren." (sid)

