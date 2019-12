Perfekter Start

Baden-Baden

14 Teams in der Landesliga Baden-Baden (red) - Wie gewohnt geht die Handball-Landesliga Nord mit 14 Teams in die neue Saison. Aufsteiger Meißenheim sowie die Absteiger Oppenau, Großweier und HSG Hardt werden durch Helmlingen II, Schutterwald II, SG Freudenstadt und die HSG Ortenau ersetzt (Foto: toto).

Hohe Auftakthürde für TTC Iffezheim Eichsel (red) - In der Tischtennis-Verbandsliga der Männer steht der Debüt TTC Iffezheim beim SV Eichsel vor einer schwierigen Aufgabe. Der Frauen-Verbandsligist TV Bühl will beim TTC Altdorf mit einem Sieg in die neue Runde starten - wie auch Ligakonkurrent Iffezheim (Foto: Archiv).

SV 08 holt sich den Derbysieg Kuppenheim (rap) - Fußball-Verbandsligist hat sich den Derbysieg geholt und bleibt zu Hause weiter eine Macht. Gegen den 1. SV Mörsch siegte die Elf von Matthias Frieböse mit 3:0. Die Treffer für die Knöpflestädter erzielten Faruk Karadogan, Yannis Otto und Lucas Grünbacher (Foto: toto).