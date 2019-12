Demonstration der Stärke

Den erwartet klaren Sieg gab es am Samstag für Ubstadt-Weiher in Malsch. Mit 14:0 gewannen die Gäste aus der Spargelstadt, die zu keinem Zeitpunkt Probleme mit dem Tabellenschlusslicht hatten. Durch den Sieg kletterte Ubstadt-Weiher in der Abschlusstabelle auf Rang zwei und trifft nun in den Playoffs auf den Norddritten MSC Jarmen. Malsch trifft in der Platzierungsrunde auf den 1. MBC 70/90 Halle.

Große Ernüchterung



in Philippsburg



Viel vorgenommen hatte sich der MSC Philippsburg bei seinem Spiel in Budel. Denn nur mit einem Sieg wäre der Sprung in die Playoff-Plätze gelungen. Am Ende herrschte bei den Badenern große Ernüchterung. Budel war der erwartet schwere Gegner und gewann am Ende verdient mit 8:6. Damit blieben die spielfreien Cometen aus Durmersheim auf Platz vier. In den Playoffs geht es nun gegen den 1. MSC Seelze. Philippsburg bleibt die Platzierungsrunde, wo man auf den MSC Kobra Malchin trifft.

In Budel fing es für Philippsburg zunächst nach Wunsch an. Jan Zoll brachte zwei Minuten seine Farben in Führung. Obwohl es für Budel um nichts mehr ging, ließen die Hausherren nicht locker und es entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel. Miel Looijmans glich im Gegenzug aus. Jan Zoll war in der vierten Minute für die erneute Gästeführung zur Stelle, doch Looijmans glich eine Minute später erneut aus. Im Gegenzug war es wieder Zoll, der die Gäste mit 3:2 in Führung brachte. Danach beruhigte sich das Spiel ein wenig. In Minute 17 markierte Stan Looijmans das 3:3. Im zweiten Abschnitt erwischten die Hausherren den besseren Start und nahmen die Partie zunächst in die Hand. Stan Looijmans brachte Budel in der 27. Minute erstmals in Führung. Diese glich Daniel Kranefeld in der 34. Minute zwar aus, trotzdem ging Budel mit einer 5:4-Halbzeitführung ins dritte Viertel. Vorentscheidend war dann das 6:4 in der 50. Minute durch Miel Looijmans. Jan Zoll hielt Philippsburg durch seinen vierten Treffer in der 56. Minute weiter im Spiel. Die endgültige Entscheidung fiel dann im letzten Viertel: Miel Looijmans erhöhte in der 61. Minute auf 7:5 und baute die Führung in der 74. Minute durch einen Konter auf 8:5 aus. Philippsburg kam noch einmal durch Johannes Eckel auf 8:6 heran (79.).

"Es war eine Gala-Vorstellung von uns und ein super Spiel für die Zuschauer", freute sich Hans-Georg Prestenbach. Der Vorsitzende des MSC Puma Kuppenheim war mehr als zufrieden. "Wir sind bestens vorbereitet auf die Playoffs und wollen ins Finale." Vorher sahen die rund 600 Zuschauer im Stadion an der Eichetstraße einen auch in der Höhe verdienten 9:2-Erfolg des Südmeisters gegen Taifun Mörsch, der nur in den ersten beiden Vierteln mithalten konnte. Im ersten Durchgang hatten zunächst die Gäste die besseren Chancen und die Pumas brauchten bis zur zehnten Minute, um sich aus der Umklammerung des amtierenden deutschen Meisters zu lösen. Danach erspielten sich die Gastgeber mehr und mehr Möglichkeiten. Tore fielen allerdings erst im zweiten Viertel: Jannis Schmitt brachte die Hausherren nach 25 Minuten in Führung. Diese konnte Justin Tichatschek allerdings vier Minuten später wieder ausgleichen.

Im Schlussabschnitt



brechen all Dämme



Im dritten Viertel übernahm der Tabellenführer mehr und mehr das Kommando. Jannis Schmitt brachte seine Farben in der 46. und 55. Minute mit 3:1 in Führung. Im letzten Abschnitt überrannten die Pumas dann die Gäste förmlich: Jannis Schmitt (62.), Max Schmitt (66.) und Benjamin Walz (69., 71.) erhöhten auf 7:1. Manuel Fitterer sendete in der 73. Minute ein zweites Lebenszeichen für den Taifun mit seinem Treffer zum 7:2. Walz (74.) und Max Schmitt (80.) setzten die umjubelten Schlusspunkte unter dem 9:2-Erfolg. Puma trifft in der ersten Playoff-Runde auf den MSF Tornado Kierspe. Mörsch bekommt es mit dem MSC Pattensen zu tun. (tm)