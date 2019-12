TG Hanauerland mit desolater Leistung Bei der Premiere in der zweiten Kunstturn-Bundesliga musste sich die TG Hanauerland vor heimischer Kulisse dem TV Schiltach mit 18:66 Punkten deutlich geschlagen geben. Die Schwarzwälder traten in Bestbesetzung an und dominierten laut Mitteilung den Wettkampf mit ihrem Starensemble Oleg Stepko, Julian Weller und Andrey Lagutov nach Belieben. Damit gehören die Gäste zweifelsohne zum engsten Favoritenkreis der Liga. Die enorme Nervosität war den Hanauerländern am Boden mit zwei Stürzen deutlich anzumerken, ansonsten wäre an diesem Gerät auch mehr möglich gewesen. Immerhin gelang es dem Aufsteiger, bis zur Halbzeit mit 12:25 Scorepunkten in Schlagdistanz zu bleiben. Wer aber nach der Pause auf eine Trendwende gehofft hatte, der musste mit ansehen, wie sich die Gastgeber am Sprung, Barren und Reck den Schneid abkaufen ließen und sich die eigenen Fehler deutlich häuften. Bezeichnend war, dass allein Elliott Cooper mit einer starken Vorstellung 16 der insgesamt 18 Scorepunkte der TG erturnte. Mit dieser am Ende doch desolaten Leistung zum Saisonauftakt hatte bei der TG niemand gerechnet, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Für die TG turnten: Tim Hauser (TV Bo dersweier), Elliott Cooper (GBR), Dennis Betsche, Philipp Fritz, Stephan und Matthias Reiß (alle TV Scherzheim), Nicolas Heiland (TV Rheinbischofsheim), David Speck (Schallstadt). (red)

