Vier Titel für LAG Obere Murg

Bühl

Mutmacher für Bühler Kunstturner Bühl (red) - Vor einer prächtigen Kulisse von fast 300 Zuschauern feierten die Bühler Turner ihre Premiere in der Zweiten Bundesliga. Trotz eines Ergebnisses von 8:85 Scorepunkten gegen das Topteam Exquisa Oberbayern zeigte sich die TVB-Riege zufrieden mit der Leistung (Foto: Seiter).

Rastatt

Enger Kampf um die Meisterschaft Rastatt (ti) - In der Tischtennis-Bezirksliga der Männer wird in der kommenden Saison ein recht enger Kampf um die Meisterschaft erwartet. Heißeste Anwärter auf den Titel die stark besetzten Mannschaften der Spvgg Ottenau III und der Reserve der TTF Rastatt (Foto: fuv).