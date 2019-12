FC Bayern: Der Entzug ist vorbei

Bühl



TVB: Auftakt ins Turnabenteuer Bühl (red) - Es ist soweit: Am Samstag um 16 Uhr starten die Kunstturner des TV Bühl in der Großsporthalle in ihre erste Zweitligasaison der Vereinsgeschichte. Und die TVB-Riege bekommt es zum Auftakt mit Exquisa Oberbayern gleich mal mit dem Topfavoriten auf den Titel zu tun (Foto: TVB). » Weitersagen (red) - Es ist soweit: Am Samstag um 16 Uhr starten die Kunstturner des TV Bühl in der Großsporthalle in ihre erste Zweitligasaison der Vereinsgeschichte. Und die TVB-Riege bekommt es zum Auftakt mit Exquisa Oberbayern gleich mal mit dem Topfavoriten auf den Titel zu tun (Foto: TVB). » - Mehr