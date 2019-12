TV Weisenbach will Hohberg ärgern

In derlegen die beiden Aufsteiger des TTV Muckenschopf und des TTC Iffezheim am zweiten Spieltag eine Pause ein. Die zweite Mannschaft der FT Freiburg kann sich mit einem Sieg im vereinsinternen Duell gegen die eigene dritte Mannschaft auf Platz zwei verbessern. Mit dem 9:6-Sieg beim ESV Weil sorgten die Breisgauer gleich zum Saisonauftakt für einen Paukenschlag in der Liga.

Auch in der Frauen-Verbandsliga pausieren mit dem TV Bühl und dem TTC Iffezheim beide Bezirksteams. Wie stark Tabellenführer TTC Altdorf wirklich spielt, wird man nach dem Derby beim TTC Willstätt erst richtig einschätzen können. Den ersten Sieg möchte derweil der SV Nollingen beim TTC Reute einfahren.

Nach dem Coup zum Saisonauftakt in der Männer-Landesliga mit dem 9:7-Derbysieg beim TTV Gamshurst hat der Aufsteiger TB Bad Rotenfels nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Im Heimspieldebüt empfangen die Murgtäler am Samstag mit der DJK Oberharmersbach einen Rivalen aus der Ortenau, der bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitreden möchte. Mit Axel und Simon Lehmann bietet der Gast ein Topduo im vorderen Paarkreuz auf. Ob Stefan Stahlberger und Christian Loose hier dagegenhalten können?

Ein Spiel auf Augenhöhe möchte der Aufsteiger TV Weisenbach gegen die TTSF Hohberg III abliefern. Bei der Heimspielpremiere erhofft man sich von Neuzugang Michael Schweikert, der mit Gerhard Egner im vorderen Paarkreuz antreten wird, einen Leistungsschub. Attila Vig und Jürgen Burkhardt bilden das mittlere Drittel. Hohberg geht als Favorit in die Partie, darf aber Schweikerts Motivationskünste nicht unterschätzen.

Nach der Heimniederlage gegen TB Bad Rotenfels reist der TTV Gamshurst am Samstag zum Bezirksderby zur Spvgg Ottenau II. Die Favoritenbürde liegt in dieser Partie bei den Hausherren, die zur neuen Runde zwei Stammkräfte an die dritte Mannschaft abgaben. Michael Ruf und Martin Herm sollten das Gästeduo Maurice Löffler und Sascha Jörger in den Griff bekommen. Neben den erfahrenen Emanuel Pongrcaz und Alexander Kirchner ergänzt Ottenau sein Team mit den Nachwuchsspielern Sebastian Büchel und Jannik Herrmann. Hier sind vor allem Matthias Walter und Steffen Baumann gefordert. Im Ortenauderby sollte die DJK Offenburg II beim TTC Renchen beide Punkte gewinnen.

Bezirksvertreter



unter sich



Im Derby zwischen den TTF Rastatt II gegen den Aufsteiger GTM Rheinmünster treffen in der Frauen-Landesliga gleich im ersten Spiel die beiden Vertreter aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden aufeinander. Spielt die TTF-Reserve mit Karin Huck auf Position eins, könnte es eine klare Angelegenheit werden, ansonsten könnte es zu einem offenen Schlagabtausch kommen.

Der Spitzenreiter TTF Rastatt II gastiert am zweiten Spieltag in der Bezirksliga beim TB Gaggenau und muss auf alle Fälle auf seine Nummer drei Tobias Prestenbach verzichten, der in Offenburg in der ersten Mannschaft in der Badenliga eingesetzt wird. Spielentscheidend ist auf alle Fälle die Aufstellung der Gäste, die mit Martin Hamhaber, Simon Henkel und Robert Lakmann drei weitere erfahrene Akteure im Aufgebot haben.

Der Rastatter TTC konnte nur durch den Aufstieg des Vizemeisters TV Weisenbach den Abstieg in die Bezirksklasse verhindern. Mit Heimkehrer Robert Krämer will man nun ein ruhigeres Jahr gestalten. Ob gegen den TTC Iffezheim II der erste Schritt gemacht wird? Gelingt dem TV Neuweier in diesem Jahr der erhoffte Aufstieg in die Bezirksliga? Im ersten Rundenspiel heißt es, gegen den Tabellenführer TTV Au am Rhein Farbe zu bekennen. Mit einem Heimsieg gegen die TTG Bischweier möchte der TV Lichtental vor eigenem Publikum die Punkte erfolgreich verteidigen. In der dritten Partie zwischen dem TTC Iffezheim III und Bad Rotenfels II treffen zwei Teams aufeinander, die ihr erstes Match verloren haben. Wer kann sich mit einem Erfolg etwas Luft verschaffen? (ti)