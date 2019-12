Vorfreude auf den ersten Kracher

Karlsruhe

KSC legt Einspruch ein Karlsruhe (red) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat wegen des Einsatzes von HSV-Spieler Bakery Jatta (Foto: dpa) Einspruch gegen die Spielwertung der 2:4-Niederlage gegen den Hamburger SV eingelegt. Die Situation um Jattas Spielberechtigung ist nach wie vor ungeklärt.

Bühl

A Süd: Topspiel in Bühl Bühl (red) - In der Fußball-Kreisliga A, Staffel Süd stehen sich am Wochenende im Topspiel Spitzenreiter VfB Bühl II und der SV Sinzheim II gegenüber. Absteiger Sasbachwalden spielt in Eisental. In der A Nord ist Tabellenführer VFB Gaggenau gegen den SV Bietigheim gefordert (Foto: fuv).