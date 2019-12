Glücklich und gefrustet

Denn Coratella ist bekanntlich Spielertrainer, und gespielt hat der ehemalige Toptorjäger für den Aufsteiger in dieser Saison noch gar nicht. Zuletzt machte er in seinem Vaterland Italien zwei Wochen Urlaub. Es gilt für den 38-jährigen Routinier langsam, aber sicher wieder den Körper hochzufahren. Dass der frühere Verbandsliga-Toptorjäger trotz dolce vita und ohne Training immer noch weiß, wo das Tor steht, bewies er bei der FVO-"Zweiten", indem er wie auf Bestellung einen Volltreffer erzielte. Was den perfekten Sonntag dann gänzlich abrundete.

"Das war sensationell, die Jungs machten einen Superjob und waren eiskalt vor dem Tor", fühlte sich Coratella in seiner Trainerrolle bei der Glanznummer gegen Langenwinkel an seine eigenen Glanztage erinnert. "Wir waren über 90 Minuten diszipliniert, nur so kann man so ein Topteam auch schlagen. Wenn wir an diese Leistung anknüpfen und uns nicht verstecken, können wir auch in Elchesheim etwas holen", glaubt er, dass nun auswärts der Knoten platzen könnte. Angesichts seiner anhaltenden Rückenprobleme ("Ich habe das auch am Sonntag wieder gespürt, ich bin eben nicht mehr der Jüngste.") und der Klasseleistung seiner mutigen Jungs "will ich auch keinen auf die Bank setzen".

Trainerkollege Christian Hofmeier ist Heavy-Metal-Fan. Die Musikgattung eignet sich wunderbar zum Abbau von Aggressionen. Von daher ist davon auszugehen, dass Hofmeier am Sonntag sich die geballte Ladung Metallica, Iron Maiden, Judas Priest oder Rammstein reingezogen hat. Denn so frustriert war der Elchesheimer Coach noch nach keiner Niederlage zuvor wie nach dem 1:3 gegen Bühl. "Wir waren in allen Belangen unter unseren Möglichkeiten, meilenweit entfernt von dem, was wir uns vorgenommen hatten. Mir hat auch der Siegeswille gefehlt. Eine Torchance in 90 Minuten: Es hat schlicht an allem gefehlt und war deprimierend." Man kann sich in etwa ausmalen, dass er in der internen Aussprache unter der Woche seine Stimme zur Abwechslung im Stile von Ozzy Osbourne erhoben hat.

Relativ früh in der Saison zeigt sich die negative Auswirkung des Verlusts von Florian Huber, der eben auch in der Kabine eine Führungsfigur darstellte. Ein zuverlässig treffender Tom Schneider ist etwa laut Hofmeier "Individualist, aber kein Führungsspieler". Der qualitätsmäßig wohl hervorstechende Dennis Liebsch, der von Schwaben Augsburg kam, ist neu und am Wochenende wie vor Saisonbeginn vereinbart nochmals aus privaten Gründen in der Heimat. Hofmeier hat das nächste Heimspiel gegen den Aufsteiger auch deshalb zum "Charaktertest" deklariert. Hofmeier will Power auf dem Rasen sehen statt aus den Boxen hören.