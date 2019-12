Paderborn statt Bayern

"Ich erwarte eine Reaktion von meiner Mannschaft. Es war eine katas-



trophale Leistung in Mörsch, ein Totalausfall. Es war das schlechteste Spiel, seit ich in Bühlertal Trainer bin - Testspiele eingeschlossen", sagt SVB-Coach Johannes Hurle, der aber den Blick gleich auf das Derby richtet: "Wir sind als Tabellenletzter in einer angespannten Situation, stehen mit dem Rücken zur Wand, aber wir kommen da nur gemeinsam raus: Spieler, Trainerteam, Verantwortliche und Fans. Am Freitag kommt der SV 08 auf den Mittelberg. Derby, Flutlichtspiel, eine gute Kulisse, Emotionen - die Jungs werden brennen, dürfen aber auch nicht überdrehen." Der richtige Mix aus heißem Herz und kühlem Kopf ist also gefragt.

Nach dem Ausflug auf die rote Asche war am Montag dennoch Fehleranalyse angesagt, wenngleich Hurle seiner Truppe nur das Gegentor vor Augen führte, was jedoch sinnbildlich für die gesamten 90 Minuten stand. "Wir wollten uns im eigenen Strafraum spielerisch befreien, anstatt einfach mal den Ball wegzuschlagen und auf den zweiten Ball zu gehen. Es muss aus den Köpfen raus, dass wir der FC Bayern der Landesliga sind, sondern der SC Paderborn der Verbandsliga. Wir müssen auch mal wieder einfachen, ehrlichen Fußball spielen. Die Grundtugenden abrufen, dann kommt das spielerische Element von allein", erklärt Hurle, der auf Philip Keller und Niclas Scharer verzichten muss. Dafür kehrt der in Mörsch schmerzlich vermisste Routinier und Taktgeber Nico Westermann gegen seinen Ex-Verein zurück. "Der SV 08 hat tolle Spieler in seinen Reihen. Matthias leistet überragende Arbeit dort und ist für mich als junger Trainer ein Vorbild. Vor allem das 08-Umschaltspiel ist bemerkenswert. Der SV 08 ist klarer Favorit, es wird sicherlich phasenweise kein schönes Spiel, sondern allein schon wegen unserer Lage wohl eher kampfbetont werden", erklärt Hurle.

Wirklich recht war 08-Trainer Matthias Frieböse die SVB-Niederlage in Mörsch freilich nicht: "Der SVB ist unter Zugzwang, am Freitag wird der Baum brennen. Wir müssen die Situation annehmen und sie ausnutzen, falls der SVB verunsichert ist." Was aus Kuppenheimer Sicht sicherlich nicht passieren darf, sind Leichtsinnsfehler wie bei der 0:2-Niederlage in Auggen. "Wir hatten gute Ansätze, haben uns mit den Fehlern aber selbst ins Hintertreffen gebracht", sagt der 08-Trainer, der im Derby personell aus dem Vollen schöpfen kann. Null Bedeutung hat für den 08-Coach dagegen das Pokalspiel (3:1) Mitte August. "Wenn wir das Pokalspiel als Maßstab nehmen, gibt es ein böses Erwachen für uns", warnt Frieböse. Dann müssten nämlich die 08-Kicker zur Flasche greifen - zur Frustbewältigung.