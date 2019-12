Auftakt mit Ambitionen

Das vergangene Wochenende war nur ein klitzekleiner Vorgeschmack: Während vor Wochenfrist die neue Südbadenliga-Saison von den Handballerinnen der Rebland-Reserve mit dem Gastspiel bei der HSG Freiburg II - die Mittelbadenerinnen verloren mit 24:27 - mit einem Miniprogramm eröffnet wurde, geht es ab heute in die Vollen: Vier der fünf Mannschaften aus den hiesigen Bezirk stehen erstmals auf der Platte. Die Rebland-SG darf derweil erstmal durchschnaufen.

Ganz anders sieht es bei den Feuervögeln vom Fremersberg aus: Phönix Sinzheim muss zum Auftakt beim ambitionierten Landesligameister TuS Schutterwald antreten - eine "junge, schnelle, schlagkräftige Truppe", wie Hans-Peter Knopf weiß. Der neue Sinzheimer Trainer, der seit Juli im Amt ist und von Heiderose Oser unterstützt wird, erwartet ein mit hoffnungsvollen Talenten gespicktes Team und eine tendenziell eher "offensive Abwehr". Auch wenn kein Team vor dem ersten Spiel so richtig über das eigene Leistungsvermögen Bescheid weiß, ist für Knopf klar, dass morgen in Schutterwald versucht werden wird, "Zählbares mitzunehmen". Einfach wird das gewiss nicht, denn nach der insgesamt durchwachsenen Vorbereitung wird Phönix von Personalsorgen geplagt. Laura Bold fällt nach einer Mandel-OP noch einige Wochen aus, auch Laura Koller ist noch rekonvaleszent. Insgesamt traut Knopf seiner Mannschaft aber einiges zu: "Das ist eine junge Truppe, die Spaß macht."

Vorfreude herrscht auch im Lager der SG Baden-Baden/Sandweier. Nach der Zittersaison im Vorjahr, in der die SG erst in der Relegation den Ligaverbleib eintüten konnte, ist Trainer Matthias Frietsch vor dem Saisonstart morgen gegen die HSG Freiburg II optimistisch: "Das könnte eine richtig gute Runde werden." Das liegt zum einen an der ordentlichen Vorbereitung. Weil die SG mit Team eins, zwei und der A-Jugend trainierte, waren stets bis zu 25 Spielerinnen in den Einheiten mit dabei. Auch der "harte Kern" der ersten Mannschaft war "immer da und hat gut trainiert". Ein weiterer Pluspunkt ist der breite Kader. Allein sechs Akteurinnen stehen Frietsch im Rückraum zur Verfügung: "Das gab es noch nie!" Helen Fritsch (Frietsch: "Eine große Verstärkung"), die wie Patricia Herter der SG schon in der Schlussphase der Vorsaison geholfen hat, ist fest mit an Bord. Obendrein kann die Kurstadt-SG mit Janina Rosenbohm einen Last-Minute-Neuzugang präsentieren. Auch die lange verletzten Nadja Zimmermann, Denise Ladan und Senja Drapp sind wieder fit.

Ergebnistechnisch wenig erfreulich war der Saisonstart aus Sicht der SG Steinbach/Kappelwindeck. Doch trotz der Niederlage in Freiburg hat Ralf Kotz im Breisgau "viele gute Ansätze" gesehen. Das Bad Rotenfelser Urgestein zeichnet in dieser Saison für die Reserve der Rebland-SG verantwortlich und freut sich über die "gute Mischung" aus erfahrenen Akteurinnen und hoffnungsvollen Talenten im Team. Im Rebland wird bekanntlich leistungsorientiert Handball gespielt, entsprechend lautet die Zielvorgabe auch "Mittelfeld mit Blick Richtung vorderes Drittel", so Kotz: "Die Motivation ist vorhanden - und das Können auch."

Die obere Hälfte der Tabelle hat auch die TS Ottersweier in den Fokus genommen. Für dieses Klassenziel wurde der Kader im Vergleich zur Vorsaison auf deutlich breitere Füße gestellt. Mit der Verpflichtung von Torhüterin Lara Obert hat die TSO nach dem Karriereende von Christina Fieser, jahrelanger Rückhalt im Kasten, eine der wichtigsten Planstellen neu besetzt. "Mit Lara kommt eine junge, talentierte und ehrgeizige Spielerin zu uns, mit der wir mittelfristig höhere Ziele anpeilen können", betont TSO-Coach Patrick Pfeiffer, der - unterstützt von Torsten Falk - in seine zweite Runde geht. Obert war bereits im Jugendbereich für die Turnerschaft aktiv und spielte zuletzt in der A-Jugend-Bundesliga für den TuS Schutterwald. Mit der Empfehlung von 109 Landesliga-Toren wechselt Jana Zimmer von der Rebland-SG nach Ottersweier. "Jana ist eine intelligente Spielerin, die sowohl auf der Mitte, als auch auf Linksaußen zum Einsatz kommen wird", erklärt Pfeiffer. Lisa Belikan und Luisa Zimmer rücken aus der Reserve in den Kader von Team eins. Somit hat sich die TSO "in der Breite deutlich verbessert", wie Co-Trainer Falk versichert, "das passt sehr gut. Auch die Vorbereitung sei insgesamt "sehr positiv verlaufen", weshalb man sich im Ottersweierer Lager vor dem Auftaktspiel heute beim TuS Ottenheim durchaus etwas ausrechnet. Falk geht von "einem offenen Spiel" aus. Prinzipiell sei er froh, dass es gegen "einen Gegner mit Namen" geht, so müsse allen klar sein, dass morgen "100 Prozent" gefordert sind.

Auch die SG Muggensturm/Kuppenheim muss morgen zu einem prominenten Gegner reisen: an den Bodensee zur Zweitliga-Reserve des SV Allensbach. Von der Papierform müsse man das zwar nicht gewinnen, dennoch "ist auch dort etwas zu holen", sagt Andreas Herrmann, "wir werden uns nicht verstecken." Die Worte des Rückkehrers auf dem Trainerposten bei MuKu - im Vorjahr coachte er die HR Rastatt - passen zur generellen Zielvorgabe: In dieser Runde soll ein "Schritt nach vorne" gemacht werden, Richtung vorderes Drittel - "wo wir hingehören", so Herrmann. Dem Optimismus liegt eine "sehr gute" Vorbereitung zugrunde, in der sich MuKu personell breiter aufgestellt hat: Mit Juliane Kaul (SG Pforzheim/Eutingen) und Alicia Spangenberg kehren zwei vielseitige Spielerinnen mit Stallgeruch zur SG zurück, als "wichtigen Neuzugang" bezeichnet Herrmann Keeperin Saskia Hildebrandt. Obendrein rücken die lange verletzten Johanna Josenhans und Alica Charles wieder ins Team.