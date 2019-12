Keine Illusionen

Bei der Premiere in Liga zwei hatte die Riege von Trainer Gerd Lugauer erstaunlich ruhig und abgeklärt gewirkt, so dass man gespannt sein darf, wie dies in fremder Halle sein wird. Unverändert im Vergleich zum Auftakt ist die erdrückende Favoritenrolle zugunsten der Kontrahenten - egal wie glücklich oder unglücklich die Monheimer nach ihrer Derbyniederlage gegen Buttenwiesen gewesen sein mögen. "Letztes Jahr haben wir schon in Monheim geturnt - allerdings gegen die zweite Mannschaft. Damals war der Wettkampf grob auf Augenhöhe, aber der Sieg der Monheimer letztlich ungefährdet", erinnert sich Teammanager Jan Lugauer. Dass man in der Abschlusstabelle dann zwei Plätze weiter vorn stand und jetzt in der zweiten Liga turnt, zählt durchaus zu den größeren Überraschungen im nationalen Ligageschehen.

Obwohl Monheim in der noch frischen Saison nur einen einzigen Gerätepunkt von Bühl entfernt liegt, gibt sich im TVB-Lager niemand der Illusion hin, dass es irgendeinen zählbaren Erfolg bei diesem Auswärtswettkampf zu verbuchen geben könnte. Stattdessen hat man in der Zwetschgenstadt die langfristige Entwicklung des Teams aus eigener Kraft im Fokus. Vor diesem Hintergrund ist auch verständlich, dass man trotz einer, nach objektiven Maßstäben, haushohen Niederlage von 8:85 Scorepunkten gegen die Münchner Riege viele zufriedene Gesichter sehen konnte. Erfrischende Auftritte wie die starke Bodenkür von Nick Hofmann oder die Premiere der beiden Nachwuchsturner Lars Schmidt und Constantin Volz waren es, die für genau diese positive Stimmung sorgten. Als sich dann noch Bühls Bester Jan Fäßler zum eigenen Geburtstag mit drei Scorepunkten beschenkte, hatte man schon mehr erreicht, als im Vorfeld erwartet wurde.

Vielleicht ist genau dieser Umstand das Rezept der Bühler Mannschaft, um als echter Exot in der zweiten Liga die Saison schlicht und einfach zu genießen. Dies hat zumindest beim Auftakt dazu geführt, dass das Team unverkrampft, sehr konzentriert und motiviert zu Werke ging, so dass man sich diesbezüglich sicher eine Wiederholung auch an fremden Geräten wünscht. (ott)