Auftakt nach Maß

TVB-Turner in Monheim zu Gast Monheim (red) - Nach der Zweitligapremiere in der heimischen Großsporthalle steht am Samstag um 18 Uhr für den TV Bühl das Auswärtsdebüt in der zweiten Kunstturn-Bundesliga beim TSV Monheim auf dem Programm. Wirkliche Siegchancen hat die TVB-Riege keine (Foto: Seiter).

Südbadenliga geht in die Vollen Baden-Baden (moe) - Das vergangene Wochenende war nur ein kleiner Vorgeschmack: Nach dem Miniprogramm zum Auftakt geht es nun in der Handball-Südbadenliga der Frauen in die Vollen: Vier der fünf Mannschaften aus den hiesigen Bezirk stehen erstmals auf der Platte (Foto: rayk).

EL: Eintracht empfängt Arsenal Frankfurt (dpa) - Für die Europa-Spezialisten von Eintracht Frankfurt beginnt am Donnerstag mit dem Auftakt-Knaller in der Europa League gegen den FC Arsenal die schönste Zeit des Jahres: Internationale Spiele, grenzenlose Begeisterung der Fans, faszinierender Fußball (Foto: dpa).

TTF: Echter Kracher-Auftakt Herrlingen (red) - Für die Frauen der TTF Rastatt kommt es gleich zum Auftakt in der Tischtennis-Oberliga zu einem echten Kracher: In der ersten Partie in der neuen Liga muss der Aufsteiger aus der Barockstadt am Samstag beim Meisterschaftsanwärter TSV Herrlingen antreten (Foto: Vetter).