Vorne variabel, hinten dicht

"Mein T-Shirt ist aber nicht weniger nass", sagte Wagner nach der Auftaktpartie, bei dem er sich erstmals rein aufs Coachen konzentriert hatte - mit Erfolg: Mit 28:23 behielt die SG Muggensturm/Kuppenheim ungefährdet die Oberhand. "Das hat Spaß gemacht und macht Mut für die nächsten Aufgaben", lobte Wagner sein Team, das in der Offensive extrem variabel agierte und vor allem in Hälfte zwei in der Defensive besser stand als die Gäste aus Rheinau. "Das hat uns einen Tick stärker gemacht", so Wagner.

Für TuS-Coach Ralf Ludwig und seinen Co-Trainer Benjamin Ackermann war vor allem "die schlechte Chancenverwertung" ausschlaggebend für die schon zweite Saisonniederlage. "Ein gute Gefühl ist das definitiv nicht", so Ackermann, "Panik und Hektik" kommt beim TuS aber noch keine auf. Vermutlich auch, weil das Derby in Hälfte eins eine Partie auf Augenhöhe war. Zu Beginn führte Helmlingen mit 3:1 (8.), dann drehte MuKu auf, was sich erst im Ausgleich (4:4/11.) und später in der knappen 14:12-Pausenführung widerspiegelte. Schon in Hälfte zwei drehte derweil der TuS mehrfach an Personalschrauben, ganz offensichtlich greift nach dem Umbruch noch nicht jedes Rädchen ins andere. Mit Manuel Strübel, Marius Wagner, Marc Müller und dem starken Youngster Sven Schmitt versuchten sich allein vier Akteure als Mittelmänner.

Auch MuKu forcierte das Wechselspiel - allerdings lediglich, was die Torschützen auf dem Spielberichtsbogen anbelangte. Durch den unbekümmerten Samuel Josenhans (Wagner: "Er wird uns noch viel Spaß bereiten."), Marvin Charles, der wie Comic-Held Lucky Luke in der Lage zu sein scheint, schneller als sein eigener Schatten zu schießen, Matthias Herbst und Jascha Lehnkering am Kreis sowie den quirligen Hofmann war MuKus Angriffsspiel kaum auszurechnen. Obendrein verdiente sich Neuzugang Andre Treiber das Prädikat "extraklasse", so Wagner. Vor allem nach dem 17:17 (37.) vernagelte er seinen Kasten regelrecht, weshalb die SG auf 22:17 davonzog (44.). Diesen Vorsprung brachten die Hausherren clever und routiniert ins Ziel.

SG Muggensturm/Kuppenheim: Treiber, Zaum - Charles, Josenhans je 6, Hofmann 5/1, Herbst, Lehnkering, Grieb je 3, Huber 2, Hörth, Gruttke, Welzer.

TuS Helmlingen: Bissinger, Zimmer - Müller 6/3, Wagner 4, Pomiankiewicz 4/1, Zimmer-Zimpfer 3, Kempf 2, Kraus, J. Schmitt, S. Reichenberger, S. Schmitt je 1, L. Schmitt, Strübel.

Schiedsrichter: Armin Frei/Wolfgang Kramer (Ringsheim/Elgersweier) - Zuschauer: 300 - Zeitstrafen: 2/3.