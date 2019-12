Weisenbach mit Licht und Schatten

Weisenbach

Weisenbach (red) - In der Tischtennis-Landesliga möchte der Aufsteiger TV Weisenbach gegen die TTSF Hohberg III ein Spiel auf Augenhöhe abliefern. Bei der Heimspielpremiere am Samstag erhofft man sich von Neuzugang Michael Schweikert einen Leistungsschub (Foto: Vetter).

Herrlingen

Herrlingen (red) - Für die Frauen der TTF Rastatt kommt es gleich zum Auftakt in der Tischtennis-Oberliga zu einem echten Kracher: In der ersten Partie in der neuen Liga muss der Aufsteiger aus der Barockstadt am Samstag beim Meisterschaftsanwärter TSV Herrlingen antreten (Foto: Vetter).

Bühl

Bühl (red) - Vor der Saison galten der SV Weitenung und der VfR Achern zu den Titelkandidaten in der Kreisliga A, Staffel Süd. Nach drei Spieltagen wartet der SVW noch auf den ersten Sieg, der VfR hat erst vier Punkte auf dem Konto. Das Duo ist am Sonntag unter Druck (Foto: Archiv).