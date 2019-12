Baden-Baden bei DM dabei

Karlsruhe

Arbogast siegt auf Anhieb Karlsruhe (win) - Besser kann eine Premiere kaum laufen: Mit seinem Sieg beim Baden-Marathon in Karlsruhe, seinem ersten Lauf über diese Distanz, erfüllte Jannik Arbogast (Foto: GES) alle in ihn gesetzten Erwartungen - einschließlich der eigenen Ansprüche. » Weitersagen (win) - Besser kann eine Premiere kaum laufen: Mit seinem Sieg beim Baden-Marathon in Karlsruhe, seinem ersten Lauf über diese Distanz, erfüllte Jannik Arbogast (Foto: GES) alle in ihn gesetzten Erwartungen - einschließlich der eigenen Ansprüche. » - Mehr

Nürnberg

KSC: Eine brisante Rückkehr Nürnberg (red) - Wenn der Karlsruher SC am Samstag um 13 Uhr in der zweiten Fußball-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg gastiert, kehrt Alois Schwartz, der Trainer der Wildparkprofis, erstamls seit seiner Entlassung im März 2017 zu einem Punktspiel ins Fränkische zurück (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Wenn der Karlsruher SC am Samstag um 13 Uhr in der zweiten Fußball-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg gastiert, kehrt Alois Schwartz, der Trainer der Wildparkprofis, erstamls seit seiner Entlassung im März 2017 zu einem Punktspiel ins Fränkische zurück (Foto: dpa). » - Mehr

Bühlertal

SV 08 Kuppenheim gewinnt Derby Bühlertal (rap) - Der SV 08 Kuppenheim hat am Freitagabend das Derby in der Fußball-Verbandsliga gegen den Tabellenletzten SV Bühlertal mit 1:0 gewonnen. In einem von Taktik geprägten Spiel erzielte 08-Flügelflitzer Steven Herbote in der Nachspielzeit das Tor des Tages (Foto: toto). » Weitersagen (rap) - Der SV 08 Kuppenheim hat am Freitagabend das Derby in der Fußball-Verbandsliga gegen den Tabellenletzten SV Bühlertal mit 1:0 gewonnen. In einem von Taktik geprägten Spiel erzielte 08-Flügelflitzer Steven Herbote in der Nachspielzeit das Tor des Tages (Foto: toto). » - Mehr

Baden-Baden

Südbadenliga geht in die Vollen Baden-Baden (moe) - Das vergangene Wochenende war nur ein kleiner Vorgeschmack: Nach dem Miniprogramm zum Auftakt geht es nun in der Handball-Südbadenliga der Frauen in die Vollen: Vier der fünf Mannschaften aus den hiesigen Bezirk stehen erstmals auf der Platte (Foto: rayk). » Weitersagen (moe) - Das vergangene Wochenende war nur ein kleiner Vorgeschmack: Nach dem Miniprogramm zum Auftakt geht es nun in der Handball-Südbadenliga der Frauen in die Vollen: Vier der fünf Mannschaften aus den hiesigen Bezirk stehen erstmals auf der Platte (Foto: rayk). » - Mehr