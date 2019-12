Aaron Schalamon wird zum Titel-Hamster

Toller Erfolg für Aaron Schalamon vom TV Langenbrand: Von den deutschen Meisterschaften im Rasenkraftsport in Waiblingen brachte der 16-jährige Loffenauer fünf deutsche Meistertitel, einen zweiten Platz sowie einen Mannschaftstitel mit ins Murgtal zurück. Der B-Jugendliche gewann in der Gewichtsklasse unter 62 Kilogramm sowohl im Hammerwerfen (47,98 m) als auch im Gewichtwerfen (17,33 m) jeweils mit neuer persönlicher Bestleistung. Zudem ergatterte er Platz zwei Steinstoßen (9,16 m) und sicherte sich so auch den Meistertitel im Dreikampf mit 3 205 Punkten, die ebenfalls neue persönliche Bestleistung bedeuteten. Und weil es so gut lief, setzte Schalamon noch einen drauf und sahnte auch bei der A-Jugend, also eine Altersklasse höher, ab, soll heißen: Platz eins im Hammerwerfen mit neuer persönlichen Bestmarke mit dem Sechs-Kilo-Gerät und 40,20 m. Platz eins ebenfalls mit Bestleistung von 14,45 m im Gewichtwerfen. Und schließlich Platz mit 7,53 m auch im Steinstoßen. Dafür gab es automatisch mit 1 833 Punkten auch den Meistertitel im Dreikampf. Und weil es damit noch immer nicht genug war, sicherte sich Aaron Schalamon gemeinsam mit seinem Bruder Elias und den Vereinskollegen Matteo Körner und Benjamin Strobel auch noch die Mannschaftsmeisterschaft in der B-Jugend mit dem Top-Ergebnis von 8 664 Punkten.

Sehen lassen können sich freilich auch die Ergebnisse des gesamten Teams: Bei den A-Schülern über 65 Kilo gewann mit 843 Punkten Elias Schalamon Bronze. Teamkollege Mateo Körner folgte auf Platz vier mit einer sehr guten Steigerung seiner seitherigen Bestleistung auf 2 657 Punkte, während auf Platz elf Luis Hucker folgte, der seine Bestleistung auf 2 073 Punkte verbesserte.

Bei der männlichen Jugend B trat Elias Schalamon zum zweiten Mal, dieses Mal in der Gewichtklasse unter 72 Kilo an. Er sicherte sich dort mit persönlichen Bestleistungen in allen Disziplinen zwei Vizetitel, nämlich jenen im Steinstoßen (9,12 m) und in der Dreikampfwertung (2 298 Punkte). Trotz kräftiger Leistungssteigerung waren seine Teamkollegen in der nächsthöheren Gewichtsklasse (unter 82 Kilo) nicht ganz so erfolgreich: Matteo Kröner erreichte im Dreikampf mit 2 130 Punkten Platz sechs, Luis Hucker kam mit 1 666 Punkten auf Rang acht. In der Gewichtsklasse über 82 Kilo konnte Benjamin Strobel mit seinen 2 031 Punkten im Dreikampf nicht ganz mit der Spitze mithalten. Hingegen sicherte sich David Schalamon bei der männlichen A-Jugend in Gewichtsklasse unter 75 Kilo Vizetitel im Gewichtwerfen 19,78). Im Dreikampf reichte die Leistung allerdings nur für den vierten Platz mit 2 173 Punkten. In der Gewichtsklasse unter 85 Kilo erwischte Benjamin Strobel keinen so guten Tag und landete mit 1 815 Punkten im Dreikampf auf dem neunten Platz.

Mit 5 821 Punkten sicherte sich die Mannschaft des TV Langenbrand zudem die Bronzemedaille (Benjamin Strobel, David und Aaron Schalamon). Letzter Wettkampfbeitrag der Murgtäler Rasenkraftsportler war der Wettkampf der Junioren. In der Gewichtsklasse unter 78 Kilo waren die beiden TVL-Hoffnungen David Schalamon und Friedemann Roth am Start. David sicherte sich die Bronzemedaille im Dreikampf mit 1 892 Punkte - und damit mit persönlicher Bestleistung. Auf Platz vier folgte Friedemann Roth mit 1 740 Punkten. (kv)