Nicolas Bub gewinnt 'Wilson Masters'

Gwangju

Kewitz überzeugt bei Masters-WM Gwangju (red) - Schwimmer Rüdiger Kewitz vom Rastatter TV hat bei der Masters-WM im südkoreanischen Gwangju. Der RTV-Athlet sprang über 50 Meter und 100 Meter Rücken ins Becken und belegte als bester Deutscher die Plätze 15 und 18 bei der Altersklasse der 55- bis 59-Jährigen (Foto: RTV).

Turin

Streich sichert sich EM-Silber Turin (red) - Bei den European Masters Games im italienischen Turin hat Elke Streich (Foto: Antico) vom Karate-Centrum aus Baden-Baden die Silbermedaille in der Disziplin Kata Ü 55 gewonnen. In der Karate-Länderwertung erreichte Deutschland hinter Italien den zweiten Platz.

Karlsruhe

TVB-Schwimmer erfolgreich Karlsruhe (red) - Reichlich Edelmetall gab es für das Schwimmteam des TV Bühl bei den deutschen Masters-Meisterschaften in Karlsruhe. Der TVB war mit einem siebenköpfigen Aufgebot am Start, insgesamt nahmen 891 Schwimmer aus ganz Deutschland teil (Foto: TV Bühl).