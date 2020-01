Ein bisschen wie bei der Rallye Dakar

Bereits zum 42. Mal richtete der Motorradclub Baden-Baden (MBCC) ein Solorennen über zwei Stunden aus. Der parallel ausgetragene 37. Enduro-Cup für Zweierteams über vier Stunden zählt zum ADAC Enduro-Cup Baden-Württemberg. Der Unterschied zwischen Enduro- und Motocross-Maschinen besteht dabei in der Straßenzulassungsfähigkeit: Die Enduro-Maschinen haben Licht und alle weiteren Ausstattungen, die für die Zulassung auf die Straße notwendig sind.

Der rund sechs Kilometer lange Kurs durch den eiszeitlichen feinen Quarzsand war sehr anspruchsvoll. Zwar herrschte bestes Spätsommerwetter, die Trockenheit indes sorgte für eine Staub- und Sand-Glocke über der dem Gelände. Die Spurrillen, die die Stollenreifen in der Strecke hinterließen, wurden schnell sehr tief. Kraft und Kondition waren gefragt. In insgesamt elf verschiedenen Klassen traten 211 Motorsportler an - von der Jugend über Einsteiger und Aufsteiger bis zu den Experten. Motorräder von 80 bis 250 Kubikzentimeter waren in den Wertungsrennen am Start. Das Motocross-Rennen zählte nicht zur Cup-Wertung und wurde als offene Klasse für Fahrer aller Leistungsstufen gestartet.

Die Ergebnisse der acht MCBB-Mitglieder, die beim Heimwettkampf am Start waren, konnten sich sehen lassen. Das Vier-Stunden-Team aus Vater und Sohn - Harald und Soeren Ücker - belegten in der Einsteigerklasse I den 15. Platz. Einen hervorragenden zweiten Rang erreichte das Team Sebastian Kühn/Felix DaCosta in der Klasse II. MCBB-Mitglied Kühn ist 33 Jahre alt und fuhr bereits zum 17. mal beim Enduro-Cup mit. In der Klasse IV fuhren Rainer Eckerle und Reiner Kuttruff auf den dritten Platz. Ebenfalls vom Ausrichter Baden-Baden war mit Günter Bratke der älteste Teilnehmer am Start: Gemeinsam mit Siggi Frank erreichte der 65-Jährige in derselben Klasse Rang neun. Auf dem vierten Platz (Klasse IV; Einzel) landete nach zwei Stunden Michael Mächler, Mario Weimar wurde 27.

Ralph Oberle war mit dem Abschneiden der Vereinsmitglieder sehr zufrieden und zollte allen Fahrern Respekt für ihre Leistung. Leider, so der Sportleiter des MCBB, seien drei Verletzte zu beklagen gewesen.