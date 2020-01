Erste Punkte im Visier

In derpausieren die TTF Rastatt am Wochenende. Der Tabellenführer 1. TTC Ketsch bestreitet derweil bereits sein drittes Spiel und könnte seine Spitzenposition mit einem weiteren doppelten Punktgewinn beim TSV Untergröningen auf 6:0 Punkte ausbauen.

Nach Auftaktniederlagen beim SV Niklashausen (2:9) und gegen die DJK Offenburg (5:9) wollen sich die Männer der TTF Rastatt in der Badenliga im zweiten Heimspiel gegen den 1. TTC Ketsch die ersten Pluspunkte auf der Habenseite gutschreiben lassen. Gegen die Nordbadener kommt wiederum Tobias Prestenbach für Yannic Klein in die Mannschaft. Gelingt wie gegen die DJK Offenburg ein Vorteil aus den Doppelpaarungen, wächst die Chance der Hausherren. Die Hoffnungen ruhen einmal mehr auf Spielertrainer Ralf Neumaier, der sein Team diesmal zu einem Sieg führen soll. Die starke Gesamtleistung gegen die DJK aus der Vorwoche nährt die Hoffnung der Hausherren auf den ersten doppelten Punktgewinn. Dies heißt aber, dass Thomas Hillert, Manuel Weis, Julian Hertel, Jakob Schmid und Prestenbach auf hohem Level spielen müssen, um den Gegner erfolgreich in Schach zu halten.

Der TTV Gamshurst ist um seine erste Aufgabe in der Frauen-Badenliga beim Aufsteiger ESV Weil II nicht zu beneiden. Weil ist der heißeste Kandidat auf die Meisterschaft, aber nur wenn sie in Bestbesetzung spielen. Nach TTR-Punkten liegt Weils Nummer vier Melanie Merk mit 1 591 Zählern noch vor Gamshursts Führungsduo Mareike Allgeier (1 561) und Julia Lubitz (1 565) Auch Weils erste Ersatzspielerin Isabell Röderer ist mit 1 481 Punkten fürs zweite Paarkreuz bestens bestückt. Sarah Strack (1506) und Ragaa El Bobbou (1 464) sind wie die beiden Führungsspielerinnen in der Außenseiterrolle. Mehr als ein paar Gegenpunkte - wenn überhaupt - werden am Ende gegen das Topteam vom Oberrhein kaum herausspringen.

Termine

Oberliga, Frauen: Sa., 17:30 Uhr: NSU Neckarsulm II - TTC Singen, 18 Uhr: TTV Ettlingen - TSV Untergröningen, So., 14 Uhr: VfL Sindelfingen II - NSU Neckarsulm II, 14:10 Uhr: TSV Untergröningen - 1. TTC Ketsch.

Badenliga, Frauen: Sa., 18 Uhr: ESV Weil II - TTV Gamshurst, TTG Neckarbischofsheim - TTV Weinheim-West II.

Badenliga, Männer: Sa., 17 Uhr: TTF Rastatt - 1. TTC Ketsch, 18 Uhr: TTV Weinheim-West - DJK Offenburg, 19 Uhr: SV Niklashausen - TTC 95 Odenheim. (ti)