Notfalls wieder sirenensynchron

Rastatt

Rastatt

TTF-Männer peilen erste Punkte an Rastatt (red) - Während die Frauen der TTF Rastatt in der Tischtennis-Oberliga pausieren, empfangen die TTF-Männer am Samstag den 1. TTC Ketsch. Nach den beiden Auftaktniederlagen gegen Niklashausen und Offenburg will das Team um Spielertrainer Ralf Neumaier punkten (Foto: fuv).

Apeldoorn

Apeldoorn

Das Ziel bleibt Tokio Apeldoorn (dpa) - Gezeichnet vom EM-Aus reisen die deutschen Volleyballer wieder zu ihren Clubs. In einer Sitzung richtet Nationaltrainer Andrea Giani schon den Blick auf die Olympia-Qualifikation. Die Reise der Generation um Georg Grozer soll erst in Tokio enden (Foto: dpa).

Coburg

Coburg

Vier Punkte im Visier Coburg (dpa) - Mit zwei Pflichtaufgaben gegen Weißrussland und Kosovo beginnt für Deutschlands Handball-Frauen die Ausscheidung zur Europameisterschaft 2020 in Dänemark und Norwegen. Im Fokus steht dabei aber schon die WM am Ende des Jahres (Foto: dpa).

Weisenbach

Weisenbach

Weisenbach mit Licht und Schatten Weisenbach (ti) - In der Tischtennis-Badenliga der Frauen absolvierte der TV Weisenbach beim Saisonstart gleich zwei Spiele. Die erste Partie endete mit einer 3:8-Niederlage gegen den TV St. Georgen, das zweite Spiel gegen den TTC Schefflenz-Au wurde mit 8:5 gewonnen (Foto: fuv/av).