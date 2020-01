Weiter, immer weiter!

Nürnberg

Nürnberg (red) - Wenn der Karlsruher SC am Samstag um 13 Uhr in der zweiten Fußball-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg gastiert, kehrt Alois Schwartz, der Trainer der Wildparkprofis, erstamls seit seiner Entlassung im März 2017 zu einem Punktspiel ins Fränkische zurück (Foto: dpa).

Mannheim

Mannheim (red) - Mannheims Meistertrainer Pavel Gross kann noch so die Konkurrenz loben - seine Adler (Foto: dpa) dürften die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga wieder dominieren. Zumindest sprechen sich fast alle Clubs für den Titelträger als Top-Favoriten aus.

Kuppenheim

Kuppenheim (rap) - Es ist Derbyzeit in Kuppenheim: Am Freitagabend (17.45 Uhr) empfängt der SV 08 den Tabellenletzten 1. SV Mörsch zum ewig jungen Duell. Die Knöpflestädter sind nach dem Sieg in Endingen wieder in der Spur, der SVM dagegen wartet noch aufs erste Tor (Foto: Seiter).