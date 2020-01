Topleistung erwünscht

Rheinmünster

A Süd: Topspiel in Schwarzach Rheinmünster (red) - In der Fußball-Kreisliga A, Staffel Süd ist der Kampf um Platz zwei noch in vollem Gange. Am Sonntag stehen sich der Rangzweite FC Schwarzach und dessen Verfolger VfR Achern gegenüber. Nutznießer könnte der Tabellenvierte SV Weiteunung werden (Foto: Seiter). » Weitersagen (red) - In der Fußball-Kreisliga A, Staffel Süd ist der Kampf um Platz zwei noch in vollem Gange. Am Sonntag stehen sich der Rangzweite FC Schwarzach und dessen Verfolger VfR Achern gegenüber. Nutznießer könnte der Tabellenvierte SV Weiteunung werden (Foto: Seiter). » - Mehr

Offenburg

SV 08 verliert Spitzenspiel Offenburg (rap) - Der SV 08 Kuppenheim hat in der Fußball-Verbandsliga das Spitzenspiel gegen den Rangdritten Offenburger FV verloren. Die Schwarz-Blauen hatten mit 0:3 das Nachsehen. Bereits nach 35 Minuten war der SV 08 dezimiert, da Smuda eine Rote Karte erhielt (Foto: Archiv). » Weitersagen (rap) - Der SV 08 Kuppenheim hat in der Fußball-Verbandsliga das Spitzenspiel gegen den Rangdritten Offenburger FV verloren. Die Schwarz-Blauen hatten mit 0:3 das Nachsehen. Bereits nach 35 Minuten war der SV 08 dezimiert, da Smuda eine Rote Karte erhielt (Foto: Archiv). » - Mehr

Bühlertal

Bühlertal vor Landesliga-Titel Bühlertal (red) - Der SV Bühlertal steht vor der Rückkehr in die Verbandsliga. Nach dem 3:0 gegen Freistett fehlt Johannes Hurles Team bei neun Punkten Vorsprung und zwölf Toren vor den verbleibenden drei Spielen noch ein Zähler. Im Abstiegskampf besiegte Ottenau (Foto: fuv) Loffenau 2:1. » Weitersagen (red) - Der SV Bühlertal steht vor der Rückkehr in die Verbandsliga. Nach dem 3:0 gegen Freistett fehlt Johannes Hurles Team bei neun Punkten Vorsprung und zwölf Toren vor den verbleibenden drei Spielen noch ein Zähler. Im Abstiegskampf besiegte Ottenau (Foto: fuv) Loffenau 2:1. » - Mehr

Au am Rhein

Verfolgerduell in Au am Rhein Au am Rhein (red) - Für den SV Au am Rhein dürfte das Verfolgerduell am Samstag gegen den FC Obertsrot die letzte Chance sein, um im Kampf um die Vizemeisterschaft in der Fußball-Kreisliga A, Staffel Nord ein Wörtchen mitzureden. Schließlich ist der Zweite zu Gast (Foto: Seiter). » Weitersagen (red) - Für den SV Au am Rhein dürfte das Verfolgerduell am Samstag gegen den FC Obertsrot die letzte Chance sein, um im Kampf um die Vizemeisterschaft in der Fußball-Kreisliga A, Staffel Nord ein Wörtchen mitzureden. Schließlich ist der Zweite zu Gast (Foto: Seiter). » - Mehr