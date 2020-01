Wenn zwei Leben sich kreuzen

in der dritten Bundesliga Handball spielt. Ihr anderes Leben ist oft ziemlich weit weg. Zumindest räumlich. Aber, das betont die 19-Jährige, "mein Herz tendiert zum Kosovo". Dort wohnen Oma und Opa, fast alle anderen Verwandten und obendrein viele Freunde. In Pristina kreuzen sich nun ihr kosovarisches und ihr deutsches Leben: Mit dem Nationalteam ihres Mutterlands empfängt Aliu am Sonntag die Auswahl des Deutschen Handball-Bunds zum Gruppenspiel in der EM-Qualifikation.

"Das ist schon ein Zufall", sagt Aliu und freut sich auf "ein ganz besonderes Spiel". Zwölf Länderspiele hat die Linkshänderin für das Land ihrer Eltern absolviert, das Kräftemessen mit der deutschen Nationalmannschaft ist aber ohne Zweifel der bisherige Höhepunkt ihrer internationalen Karriere. "Höchstens im Traum" hat sich die junge Frau mit den langen, pechschwarzen ausgemalt wie es wohl sein würde, gegen ihre Vorbilder wie Alicia Stolle oder Emely Bölk zu spielen, "dass es jetzt tatsächlich passiert, hätte ich nie gedacht".

Rein sportlich dürfte das zweite Gruppenspiel - zum Auftakt muss der Kosovo heute in Slowenien ran - eine einseitige Angelegenheit werden, zu groß ist die Übermacht des DHB im Vergleich zu dem noch jungen Balkanstaat und seiner noch jüngeren Handball-Historie. "Die Chance ist nicht sehr groß", weiß auch Aliu, "aber ärgern wollen wir die auf jeden Fall. Wir haben ein Heimspiel und einen tollen Teamgeist - und man weiß ja nie ..." Aliu ist aufgrund ihrer Fähigkeiten auf der Rechtsaußen-Position gesetzt, auch den nötigen Ehrgeiz bringt die 19-Jährige mit. Vor allem, wenn es gegen den DHB geht: "Ich bin torhungrig!"

Das hat sie jüngst auch in der dritten Bundesliga unter Beweis gestellt, beim Gastspiel ihrer Rebland-SG, für die sie nach ersten Stationen in Achern und bei der SG Ottersweier/Großweier, seit der B-Jugend spielt, war sie mit sechs Treffern beste Schützin. Auch am Aufstieg in Liga drei vor zwei Jahren war die Flügelflitzerin maßgeblich beteiligt. Arnold Manz, in den vergangenen Jahren Alius Förderer, schwärmt von ihrer "Schnellkraft, Dynamik und guten Technik". Die wichtigste Entwicklung war allerdings, "dass sie mittlerweile auch gelernt hat, wie man Abwehr spielt", schiebt Manz mit leicht süffisantem Unterton hinterher: "Sie hat eine Vorliebe für Tempogegenstöße", das funktioniere aber nur, wenn man den Ball zuvor auch in der Defensive erkämpft.

Durch die intensive Trainingsarbeit im Rebland ist Aliu, die von ihren Teamkolleginnen kurz "Fitti" genannt wird, zu einer gestandenen Drittligaspielerin gereift. Wenn es nach ihr geht, soll es dabei aber nicht bleiben: "Mein Traum ist es schon, irgendwann einmal in der ersten Bundesliga zu spielen." Den ersten Schritt zur Handballkarriere machte Aliu quasi auf dem Spielplatz, genauer gesagt aus dem Spielplatz raus. Eine Kindergartenfreundin hatte gefragt, ob sie nicht mal mit ins Training kommen wolle? Aliu wollte - und hat sich kurzerhand aus dem Sandkasten in die Halle verdünnisiert. Dumm nur, dass ihre Eltern nichts über die Aktion Bescheid wussten und eine Suchaktion nach der kleinen Fitore starteten.

Mittlerweile sind Mama und Papa fast bei allen Spielen mit in der Halle, auch das Spiel, das am Sonntag um 19.15 Uhr im Livestream bei "Sportdeutschland.tv" zu sehen sein wird, werden sie vielleicht vor Ort verfolgen. Auch ihre restliche Familie, die zum Großteil direkt in der Hauptstadt Pristina wohnt, ist als Unterstützung dabei. "Die Halle in Pristina wird voll sein", freut sich Aliu.