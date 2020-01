Gelingt wieder ein Gerätesieg?

Rastatt

TTF-Männer peilen erste Punkte an Rastatt (red) - Während die Frauen der TTF Rastatt in der Tischtennis-Oberliga pausieren, empfangen die TTF-Männer am Samstag den 1. TTC Ketsch. Nach den beiden Auftaktniederlagen gegen Niklashausen und Offenburg will das Team um Spielertrainer Ralf Neumaier punkten (Foto: fuv).

Bühl

TV Bühl bietet lange Paroli Bühl (ott) - Erfolgreicher als erwartet war die erste Auswärtsbegegnung der Bühler Turner in der 2. Bundesliga. Die Aufsteiger feierten in Monheim ihren ersten Gerätesieg und turnten trotz der 30:47-Niederlage auf Augenhöhe mit dem erstligaerfahrenen Verein (Foto: ott).

Monheim

TVB-Turner in Monheim zu Gast Monheim (red) - Nach der Zweitligapremiere in der heimischen Großsporthalle steht am Samstag um 18 Uhr für den TV Bühl das Auswärtsdebüt in der zweiten Kunstturn-Bundesliga beim TSV Monheim auf dem Programm. Wirkliche Siegchancen hat die TVB-Riege keine (Foto: Seiter).