Trip ins Ungewisse

Karlsruhe



KSC: Ende der Niederlagenserie? Karlsruhe (red) - Glänzend in die Runde gestartet, danach folgte aber ein Durchhänger: Fußball-Zweitligist Karlsruher SC will nach drei Niederlagen in Serie am Freitagabend (18.30 Uhr) im heimischen Wildpark gegen den SV Sandhausen wieder zurück in die Erfolgsspur (Foto: GES). » Weitersagen (red) - Glänzend in die Runde gestartet, danach folgte aber ein Durchhänger: Fußball-Zweitligist Karlsruher SC will nach drei Niederlagen in Serie am Freitagabend (18.30 Uhr) im heimischen Wildpark gegen den SV Sandhausen wieder zurück in die Erfolgsspur (Foto: GES). » - Mehr