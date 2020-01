FV Iffezheim auf dem Prüfstand

Im Topspiel des siebten Spieltages empfängt Gaggenaus Verfolger Iffezheim den FV Plittersdorf. Der Tabellenfünfte (11:7 Tore) ist defensiv ähnlich stark wie die vor ihm platzierten Mannschaften, fällt gegenüber den ersten Vier aber offensiv etwas ab. Und in Iffezheim muss Trainer Jens Hettstedt verletzungsbedingt auf die Offensivkräfte Dennis Hildenbrand (bisher fünf Treffer), Stefan Hieronimus und Yeansen Stetter verzichten. "Trotzdem wollen wir dort gewinnen", kündigt der Gästecoach an. "Wir gehen mit denen ins Rennen, die da sind", sagt Angelo Marotta, der Trainer des bisher enttäuschenden, letztjährigen Vizemeisters FC Obertsrot (Achter), zur immer noch nicht optimalen personellen Situation seiner Mannschaft vor dem Spiel gegen den punktgleichen (neun) SV Bietigheim (Zehnter). Und weiter: "Am Sonntag muss ein Dreier her." Im Tabellenkeller hat Absteiger Ottersdorf (13./sechs Punkte) gegen den Vorletzten Forbach (drei) Heimrecht.

Absteiger Sasbachwalden mit der vollen Punktausbeute (18) und Sinzheim II (16), beide Mannschaften sind noch ungeschlagen, haben sich in der Kreisliga A, Staffel Süd vom Rest des Feldes schon ein bisschen abgesetzt. Um an dem Top-Duo einigermaßen dranbleiben zu können, muss der Aufsteiger und Tabellendritte FV Haueneberstein (elf) seine Hausaufgabe gegen den FC Varnhalt (Sechster/zehn) - es ist das Spitzenspiel dieses Spieltages - mit drei Punkten lösen. Tobias Gieringer ist zwar beruflich verhindert, dafür ist Spielertrainer Thorsten Kratzmann nach zwei Spielen Verletzungspause wieder fit und sagt: "Wir sind einerseits immer noch Aufsteiger, aber nach der Auftaktniederlage gegen Bühl II haben wir zu Hause zweimal gewonnen. Diese Serie wollen wir fortsetzen." Die mit Varnhalt punktgleichen Mannschaften aus Hügelsheim und Gamshurst sind in ihren Heimspielen gegen die Kickers Baden-Baden (Letzter) beziehungsweise Sandweier (13.) Favorit und könnten von einem Unentschieden im Spitzenspiel profitieren.

In der Kreisliga B, Staffel 2 spielen morgen jeweils zwei der vier Mannschaften gegeneinander, die - was die Qualifikation für die B 4 anbelangt - derzeit unterm Strich rangieren. Waldprechtsweier (Neunter/drei Punkte) empfängt Niederbühl/Donau (Siebter/vier) und Durmersheim (Achter/drei) hat gegen Schlusslicht Loffenau II (drei) Heimrecht. Um vielleicht doch noch Elchesheim II (Sechster/neun) und/oder den OSV Rastatt (Fünfter/zehn), deren Qualifikation - allerdings nur leicht - noch fraglich ist, auf dem Weg in die B 4 abfangen zu können, zählen für dieses Quartett nur noch Siege.

Scherzheim und Neuweier (beide 19 Punkte) sowie die SG Stollhofen/Söllingen (17) sind in der Kreisliga B, Staffel 3 schon für die B 4 qualifiziert. Von den "Wackelkandidaten" spielen morgen Greffern (Fünfter/elf Punkte) und Mösbach (Sechster/zehn Punkte; muss aber noch aussetzen) sowie Neusatz (Vierter/elf) und Altschweier (Siebter/sieben) gegeneinander. Ottersweier (Achter/sieben) - morgen zu Gast beim SC Wintersdorf (Zehnter/drei) - hat noch das Nachholspiel in Greffern (Donnerstag, 3. Oktober) in der Hinterhand. (fal)