Vanessa Kobialka glänzt mit zwei DM-Titeln

Sehr erfolgreich kehrten die Leichtathletinnen des TV Iffezheim von den deutschen Mehrkampfmeisterschaften des deutschen Turnerbundes zurück, die kürzlich im hessischen Enkheim bei Frankfurt veranstaltet wurden. Die fünf Sportlerinnen erzielten zur Freude des Trainerteams um Adelbert Frank zwei deutsche Meistertitel, eine Silbermedaille sowie weitere sehr gute Platzierungen, heißt es in einer Mitteilung.

Überragend bei dieser Veranstaltung war Vanessa Kobialka. Wie im Vorjahr hatte sie sich bei der weiblichen Jugend 16/17 Jahre in allen drei möglichen leichtathletischen Wettkämpfen für die DM qualifiziert. Und sie legte gleich richtig los: Im Schleuderball-Einzelwettbewerb galt die Seriensiegerin der vergangenen vier Jahre erneut als Favoritin und Kobialka hielt dem Druck stand. Sie katapultierte das ein Kilogramm schwere Sportgerät im besten Versuch auf 49,51 Meter. Mit fast neun Metern Vorsprung sicherte sich die TVI-Athletin souverän die Goldmedaille. Im Steinstoßen bugsierte Kobialka den Fünf-Kilogramm-Stein auf 10,65 Meter - der zweite Titel war damit unter Dach und Fach.

Nachmittags stand dann auch schon der Leichtathletische Fünfkampf (100 Meter, Weitsprung, Kugelstoßen, Schleuderball und 1 000 Meter) auf dem Programm. Erstmals hatten die Verantwortlichen des Deutschen Turnerbundes entschieden, dass alle leichtathletischen Wettkämpfe an einem Tag zu absolvieren waren. Insgesamt stand am Ende des Tages disziplinmäßig ein Siebenkampf, der Kobialka alles abverlangte, heißt es in der Mitteilung weiter. Insbesondere die abschließenden 1 000 Meter sind für die Wurfspezialistin immer eine besondere Herausforderung. Doch die TVI-Sportlerin mobilisierte nochmals alle ihre Kräfte, sammelte insgesamt 54,177 Punkte und heimste eine Silbermedaille ein.

Celina Feuerer (weibliche Jugend 18/19) hatte sich in ihrem ersten Jahr in dieser Altersklasse ebenfalls in allen drei Wettbewerben qualifiziert. Im Schleuderball sprang mit 33,15 Metern Rang 14 heraus, im Steinstoßen verbesserte sie ihre persönliche Bestleistung auf 7,87 Meter, was Rang neun einbrachte. Im Fünfkampf sammelte Feuerer 45,596 Punkte, was im Gesamtklassement für einen guten siebten Platz reichte.

Tamara Kobialka ging in der Altersklasse W 20+ an den Start und hatte einen erwartet schweren Stand. Im Fünfkampf wurde sie Achte, mit dem Schleuderball sprang lediglich Platz elf heraus.

Knapp an einer Medaille vorbei warf im Schleuderball-Einzelwettbewerb der weiblichen Jugend 14/15 Carolina Kambeitz. Die TVI-Athletin erzielte mit 36,85 Metern eine neue persönliche Bestleistung, was am Ende den vierten Platz bedeute. Zum Bronzerang fehlten ihr etwas über zweieinhalb Meter.

Bei den Jüngsten qualifizierte sich die zwölfjährige Jara Mayer für den Schleuderballwettbewerb der Altersklasse W 12/13. Bei ihren ersten deutschen Meisterschaften lief der Wettkampf allerdings nicht wie erhofft. Bei den badischen Mehrkampfmeisterschaften hatte sie das 0,8 Kilogramm schwere Sportgerät noch auf 29,44 Meter befördert, in Enkheim wollte das Teil aber nur auf 26,95 Meter fliegen, was am Ende Rang 18 ergab. (red)