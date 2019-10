Erfolgsfaktoren Tempo und Geduld

Kuppenheim

Nach dem 1:0-Derbysieg gegen den SV Bühlertal will der SV 08 Kuppenheim in der Fußball-Verbandsliga gegen den FC Radolfzell im Wörtelstadion seine imposante Heimserie weiter ausbauen. Saisonübergreifend ist der SV 08 seit 14 Spielen ohne Niederlage.

Muggensturm

Die Handballer der SG Muggensturm/Kuppenheim sind mit einem Sieg in die neue Saison in der Südbadenliga gestartet. Das Team des Trainerduos Niki Wagner/Benny Hofmann gewann das Derby gegen den TuS Helmlingen mit 28:23.

