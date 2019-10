Grenzerfahrungen im Backofen

Als es vollbracht war, wichen auch noch die letzten Kräfte aus dem schmalen Körper von Carl Dohmann. Lange hatte der Geher des SCL Heel Baden-Baden gekämpft, lange der unglaublichen Backofenhitze Dohas getrotzt, nun hatte er endlich das Ziel erreicht, als hervorragender Siebter über 50 Kilometer. Es war eine Platzierung von einer Güte, wie sie sich Dohmann vor diesem WM-Rennen noch nicht einmal getraut hätte, als Ziel zu setzen. Er hätte also allen Grund gehabt, sich über diesen siebten Platz ausgelassen zu freuen, zu jubeln. Allein es ging nicht. Selbst dafür fehlte Dohmann im Ziel die Kraft.

Es hat dann einige Zeit und der Hilfe der Mannschaftsärzte bedurft, ehe der 29-Jährige sich zumindest ein wenig von den Strapazen erholt und wieder ein bisschen Energie aufgetankt hatte. "Ich bin total glücklich, völlig überwältigt. Ich glaube, ich brauche noch ein wenig, um das zu realisieren", sagte er nun. Dass er Protagonist eines Rennens geworden war, wie es die Geher-Welt zuvor noch nicht erlebt hatte, war ihm freilich da schon bewusst. "Über diesen Wettkampf wird man noch in Jahrzehnten sprechen", stellte Dohmann fest. "Wir haben mit härtesten Bedingungen gerechnet, aber dass es so hart wird, habe ich nicht erwartet", fuhr er fort.

Das Aus ereilt Seiler

bei Kilometer 46

32 Grad zeigte das Thermometer, was noch auszuhalten gewesen wäre, hätte sich nicht eine Luftfeuchtigkeit von knapp 75 Prozent dazugesellt. "Da draußen haben sie uns in einen Backofen geschoben, sie haben aus uns Meerschweinchen gemacht, Versuchstiere", zürnte Yohann Diniz, der Weltrekordler aus Frankreich. Der 41-Jährige gilt als als einer der härtesten Burschen der Geher-Szene. Bei Olympia in Rio vor drei Jahren hat er das unter Beweis gestellt. Damals erlitt der Franzose einen Zusammenbruch, Magen und Darm rebellierten für jedermann sichtbar. Aber Diniz ging weiter - und kämpfte sich ins Ziel. Am Samstag in Doha war ihm das nicht vergönnt. Nach knapp 20 Kilometern warf er das Handtuch.

Diniz war nicht der einzige, der das Rennen vorzeitig beenden musste. Insgesamt 14 der 46 Starter schafften es nicht ins Ziel, unter ihnen auch Nathaniel Seiler, der zweite mittelbadische Starter. "Nach 15 bis 20 Kilometern sind meine Arme und Beine schwer geworden. Sie haben angefangen zu krampfen und es ist immer schlimmer geworden", erzählte der junge Mann vom TV Bühlertal von seinem Wüsten-Martyrium. Bei Kilometer 40 stoppten ihn die Team-Ärzte erstmals, weil seine Körpertemperatur auf über 40 Grad angestiegen war. Nach ausgiebiger Kühlung mit Eisbeuteln setzte Seiler das Rennen zwar fort, allerdings kam sechs Kilometer später das endgültige Aus. Erneut war seine Temperatur auf über 40 Grad gestiegen. Diesmal nahm das medizinische Team des DLV Seiler ganz aus dem Rennen.

Kein Athlet bleibt

unter vier Stunden

Carl Dohmann ist solcherlei erspart geblieben. "Muskulär fand ich es lange nicht so schwer. Aber wegen der Schwüle war es schwer zu atmen, der Puls ging in astronomische Höhen und der Kopf wurde immer heißer, obwohl ich Eis in den oben aufgeschnittenen Wüstenmützen auf dem Kopf hatte", berichtete er später von seinen Grenzerfahrungen in der Wüste, bei denen er sich lange und taktisch klug zurückhielt. Während die ersten Fünf-Kilometer-Zwischenzeiten ihn nur knapp in den Top 30 listeten, hatte er sich zur Hälfte der Strecke in die Top 20 vorgekämpft, bei Kilometer 35 die Top Ten erreicht. "Ich bin mit Pulsmesser gegangen, was sich als sehr wichtig herausgestellt hat. Ich habe ihn lange angelassen, bis Kilometer 40, weil ich mir dachte: Es wird noch härter, es wird noch härter", sagte Dohmann später.

Es ist härter geworden, härter als je zuvor, auch für alle anderen. Nicht zuletzt die Siegerzeit ist dafür Beleg. Nach 4:04:20 Stunden beendete der Japaner Yusuke Suzuki als Erster das Rennen, womit er elf Minuten über der bislang schlechtesten WM-Siegerzeit und gar 31 Minuten über der Goldmarke von Diniz bei der WM vor zwei Jahre in London blieb. "Dass es keiner unter vier Stunden schafft, habe ich als Athlet noch nicht erlebt", sagte Dohmann dazu. Zu seiner eigenen Zeit von 4:10:22 Stunden bemerkte er: "Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich 4:10 Stunden gehe, hätte ich gesagt: Nie im Leben wird man damit Siebter." Am Samstag in Doha ist Carl Dohmann eines besseren belehrt worden.