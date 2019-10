Zum indest einen Punkt gerettet

In dervergoldete der Aufsteiger TTV Muckenschopf mit 4:0 Punkten am Doppelspieltag sein strapaziöses Wochenende. Das Heimspiel gegen die TTF Stühlingen wurde nach 4:5-Rückstand mit 9:5 gewonnen, beim ESV Weil lag Muckenschopf mit 1:3 im Hintertreffen, drehte das Match mit einer Siegesserie zum sicheren 9:4-Erfolg. Mit je zwei Einzelsiegen konnten Florian Koch, Tim Julian Oelze und Raymond Fullenwarth gegen Stühlingen den Löwenanteil zum ersten Sieg beitragen.

Jean Fullenwarth, Marc Küpferle und Koch/Oelze im Doppel holten die fehlenden Punkte zum Gesamterfolg. In Weil brachten Koch/Oelze im Doppel und in den Einzeln wiederum Koch, Oelze und R. Fullenwarth (alle zwei) das Schiff auf Siegeskurs. Ralf Braun und Janik Heiland unterstützten das Trio tatkräftig und hievten den Aufsteiger auf den dritten Tabellenplatz. Der TTC Iffezheim musste sich dagegen mit einem Punkt aus den beiden Partien gegen die FT V. 1844 Freiburg II (4:9-Niederlage) und bei den TTF Stühlingen (8:8-Unentschieden) begnügen. In beiden Partien fehlte die Nummer eins Julian Deschner, was sicherlich entscheidend für den Spielverlust gegen die Breisgauer war. Felix Franke/Christoph Merkel gewannen im Doppel, im Einzel steuerten Samuel Amann, Merkel und Tim Geißendörfer je einen Fünfsatzsieg bei. In Stühlingen ging Iffezheim mit zwei Doppelsiegen von Amann/Franke und Aaron Kreidenweis/Kevin Porwit mit 2:1 in Führung. Amann, Kreidenweis, Geißendorfer und Porwit punkteten zur 6:3-Führung nach dem ersten Durchgang. Im zweiten Spielabschnitt gelang lediglich Kreidenweis ein Einzelsieg. Zum letztlich verdienten Ausgleich revanchierten sich Amann/Franke.

Der TV Bühl und der TTC Iffezheim gingen auch am zweiten Spieltag in der Frauen-Verbandsliga leer aus und liegen mit jeweils 0:4 Zählern in den unteren Gefilden der Tabelle. Bei der 3:8-Niederlage gegen den SV Kirchzarten fehlte bei den Bühlerinnen wiederum die Nummer eins Lisa Weitzel. Katrin Faller/Romy Lorenz gewannen ihr Eingangsdoppel, in den Einzelspielen punkteten Larissa Zwisler und Faller.

Erster Erfolg für



den TTC Rastatt



Der TTC Iffezheim begann gegen die TTF Stühlingen sehr stark und gewann beide Doppelspiele durch Natalie Grünbacher/Sophia Merkel und Sandra Fettig/Martina Schief. Nach dem Anschlusspunkt der Gäste erhöhte Grünbacher gegen Anika Böhler nochmals auf 3:1. Danach kippte das Match zugunsten der Gäste.

Der TTV Gamshurst kommt in der Männer-Landesliga nicht auf Touren. Nach dem 2:9-Spielverlust gegen die DJK Oberharmersbach findet man sich mit 0:6 Punkten am Tabellenende wieder. Maurice Löffler/Sascha Jörger hatten das Eingangsdoppel gewonnen, den zweiten Gegenpunkt gewann Mathias Walter zum 2:4. Die zweite Frauenmannschaft der TTF Rastatt war in der Landesliga bei der 2:8-Auswärtsniederlage bei der DJK Oberschopfheim chancenlos.

Den ersten Sieg in der Männer-Bezirksliga verbuchte der Rastatter TTC, der sich beim Aufsteiger TV Bühl knapp mit 9:6 durchsetzte. Im zweiten Wochenendspiel hatte der TV Bühl mehr Glück. Beim Mitaufsteiger TTC Rauental II feierten die Bühler einen 9:6-Auswärtssieg. Romy Lorenz entschied mit einem 3:1-Erfolg gegen Lukas Tasch die Partie.

Der TV Neuweier festigte mit einem 9:5-Sieg bei der zweiten Mannschaft des TB Bad Rotenfels seine Tabellenführung in der Bezirksklasse der Männer. Auf den zweiten Rang kletterte der TTV Au am Rhein, der zu Hause den TTV Kappelrodeck mit 9:2 beherrschte. Auch der TTC Muggensturm kam im Aufsteigerduell beim TTV Muckenschopf II mit 2:9 unter die Räder. (ti)