Der Süden ist unter sich

Nach dem klaren Hinspielerfolg in Jarmen setzte der MSC Ubstadt-Weiher im Rückspiel in der heimischen Motoball-Arena noch einen drauf und gewann gegen den Nordligisten auch in der Höhe verdient mit 14:1. Vor den 150 Zuschauern fiel die Entscheidung schon im ersten Viertel, denn nach 20 Minuten führten die Hausherren mit 6:1 - die Partie war bereits entschieden. Die Tore für den Südligisten erzielten Lucca Böser (3., 6., 11., 20., 39., 57., 59., 73.), Kevin Fröhlich (9.), Kevin Gerber (19., 55., 78.) und Dominik Hassis (24., 38.). Für Jarmen war zwischenzeitlich Max Tews (7.) erfolgreich.

Gegner des MSC Ubstadt-Weiher im Halbfinale wird der MSC Taifun Mörsch sein. Der amtierende Meister gewann auch das Rückspiel klar und deutlich mit 16:4 beim MSC Pattensen. Für die Gas tgeber begann das Spiel gut, denn Tobias Hahnenberg brachte die Niedersachsen nach vier Minuten mit 1:0 in Führung. Es dauerte ein paar Minuten bis sich der MSC Taifun vom Rückstand erholt hatte. Nach dem Ausgleich durch Lucca Fuchs (12.) wurden die Gäste immer stärker und das Schützenfest nahm seinen Lauf: Fuchs brachte Mörsch erstmals in Führung (15.). Diese baute Manuel Fitterer auf 3:1 (19.) aus. Fitterer (21.), Justin Tichatschek (30.) und Robin Faisz (32.) erhöhten auf 6:1 für den MSC Taifun. Jan Bauer konnte in der 34. Minute noch einmal für Pattensen verkürzen. Die weiteren Taifun-Treffer erzielten Fitterer (35., 46., 47., 49., 69., 75.), Tichatschek (37., 58.), Fuchs (39.) und Sebastian Fox (67.). Für Pattensen trafen noch kurz vor der Halbzeit Bauer sowie Hahnenberg (69.).

Dem MSC Puma Kuppenheim reichte eine Leistung mit "angezogener Handbremse", wie Puma-Vorsitzender Hans-Georg Prestenbach nach der Partie gegen den MSF Tornado Kierspe erklärte. Die rund 300 Zuschauer, die den Weg ins Stadion an der Eichetstraße fanden, sahen eine größtenteils einseitige Partie. Der MSC Puma gab am Sonntag auch dem Nachwuchs vermehrt die Chance, sich zu beweisen. Max Schmitt brachte Kuppenheim in Führung (16.), die Dominik Mückenhausen ausbaute (25.). Louis Heller gelang dann in der 29. Minute der einzige Kiersper Treffer an diesem Nachmittag. Mückenhausen stellte in der 31. Minute den alten Abstand und den 3:1-Halbzeitstand fest.

Nach der Pause kamen die Hausherren dann richtig in Fahrt und schossen durch Robin Benz (45., 60., 68.), Jannis Schmitt (48., 50., 53. 59., 63., 70.), Mückenhausen (67.) und Nico Benz (72.) den 14:1-Endstand heraus.

Der MSC Comet Durmersheim hat sich im Viertelfinale gegen den 1. MSC Seelze von seiner starken Seite gezeigt. Nach dem eher knappen 5:3-Hinspielerfolg gegen den Nordmeister gewann der Südligist auch das Rückspiel völlig verdient mit 5:2 im Stadion am Kanal und steht unter den letzten vier Mannschaften im Rennen um die deutsche Meisterschaft. Von Beginn an wirkten die Hausherren verkrampft. "Das Team hat nicht als Team gespielt, und jeder wollte irgendwie mit dem Kopf durch die Wand", musste Seelzes Sprecher Phil Stolte nach der Partie zugeben. "Es war kein System zu erkennen. Durmersheim war heute mindestens eine Klasse besser als wir." Dabei erwischten die Hausherren einen Auftakt nach Maß - Dovydas Zilius erzielte die Führung (6.). Jonas Burger (13.) und Kevin Tritsch (16.) drehten aber die Partie, die Gäste wurden immer stärker. Im dritten Abschnitt wurde der Altmeister durch Treffer von Gennadii Mitc (49.) und Tritsch (60.) für die Überlegenheit belohnt. Mit dem 2:4 durch Vygandas Zilius in der 69. Minute keimte nochmal Hoffnung im Seelze-Lager auf. Doch Tritsch machte zwei Minuten vor Schlusspfiff mit seinem Tor zum 5:2 aber alles klar. "Wir haben von Anfang an sehr konzentriert gespielt und das Spiel beherrscht. Eine solide Defensive war das Fundament unseres Erfolgs. Offensiv konnten wir ebenfalls unsere Akzente setzen", sagte Durmersheims Timo Brunner. (tm)

Ergebnisse Platzierungsspiele:

MBV Budel - MBC Kierspe 14:5

MBC 70/90 Halle - MSC Malsch 10:3

Platzierungsspiele, Halbfinale:

MSC Philippsburg - MSC Malsch

MBV Budel - 1. MBC 70/90 Halle