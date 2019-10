Am Abwehrbollwerk zerbrochen

Baden-Baden

14 Teams in der Landesliga Baden-Baden (red) - Wie gewohnt geht die Handball-Landesliga Nord mit 14 Teams in die neue Saison. Aufsteiger Meißenheim sowie die Absteiger Oppenau, Großweier und HSG Hardt werden durch Helmlingen II, Schutterwald II, SG Freudenstadt und die HSG Ortenau ersetzt (Foto: toto).

Budel

Endspiel um die Motoball-Playoffs Budel (red) - Ein Platz ist noch zu vergeben für die Motoball-Playoffs. Am letzten Spieltag der Bundesliga Süd muss der MSC Philippsburg am Samstag beim MSC Budel gewinnen, um den spielfreien MSC Comet Durmersheim noch vom vierten Platz zu verdrängen (Foto: F. Vetter).