Punkte statt Lebkuchenherzen

"Wir fahren nicht dorthin, weil München so schön ist", betont Arnold Manz, "sondern wir sind schon in der Lage, etwas mitzunehmen", versichert der sportliche Leiter der Rebland-SG. Die Zuversicht steht dabei auf mehreren Beinen. Zum einen hat die ziemlich umgekrempelte SG, bei der noch stärker als in der Vorsaison die ganz jungen Spielerinnen im Fokus stehen, auch in dieser Saison ihre Drittligatauglichkeit bewiesen - jüngst beim 24:16-Kantersieg beim TV Nellingen.

Auch die morgigen Gastgeberinnen konnten bei ihrer Premiere in Liga drei schon gegen den TVN gewinnen, am ersten Spieltag vor heimischer Kulisse mit 21:18. Davon abgesehen ist der Aufsteiger aus der Bayernliga wahrlich keine Übermannschaft, sondern eher ein Team, gegen das die Mittelbadenerinnen Zählbares holen können, wenn nicht gar müssen. Bei drei Absteigern - Manz geht davon aus, dass es bis zum Schluss "sehr eng" zugehen wird - kann es nicht wirklich nicht schaden, wenn die Gäste punkten, beziehungsweise auch das Torverhältnis im Blick haben - Stichwort direkter Vergleich. Unabhängig davon haben Manz und Trainer Kevin Bauer, der nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub ebenfalls wieder an der Seitenlinie stehen wird, intensives Videostudium betrieben und den ASV auf der Mattscheibe seziert. "Aggressive Abwehr, viel Tempo, hoher Spielwitz" hat Manz gesehen. Aus dem Rückraum droht vergleichsweise wenig Gefahr, weshalb die Torhüterinnen der SG, die jüngst in Nellingen voll auf der Höhe waren, wieder die Gelegenheit bekommen sollten, erfolgreich zuzupacken.

Derweil hakt es bei den Rebländerinnen ebenfalls noch im Rückraum: Stephanie Elies fällt weiter aus, der Einsatz von Celine Baier ist fraglich, wahrscheinlich wird obendrein auch Abwehrspezialistin Kathrin Gerspach nicht mitwirken können. Dafür ist Neuzugang Nadja Kaufmann, die sich nach ihrem Wechsel aus dem Jugendbereich des TuS Schutterwald bestens eingefügt hat, in Topform. Das hat sie in Nellingen, vor allem aber in der A-Jugend-Bundesliga bei der HSG Rodgau mit elf Toren bewiesen. Für Treffer dürfte auch Re chtsaußen Fitore Aliu wieder sorgen, nachdem sie bei der klaren Niederlage mit der kosovarischen Nationalmannschaft gegen die DHB-Frauen zwar viel Spielzeit bekam, sich aber nicht in die Trefferliste eintragen konnte.

Für eine mögliche Belohnungs-Maß auf der Wiesn wird die Zeit nach dem Spiel wohl nicht reichen, der Bus ist schließlich gebucht - es sei denn "wir haben kurzfristig ganz arg viel Spaß", scherzt Manz.