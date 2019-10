Brillantes Turmopfer kommt einen Zug zu spät Die Rochade Kuppenheim hat einen Kantersieg zum Saisonstart verpasst - aber zumindest die zwei Mannschaftspunkte in die Scheuer gebracht. Der Verbandsligist bezwang zum Saisonauftakt den SC Heitersheim mit 4,5:3,5. Gegen die ersatzgeschwächten Gäste brachten Joachim Kick und Jannik Lorenz die Schachgemeinschaft schnell in Front. Markus Merklinger bot deshalb gerne ein Remis an. Letztlich ein wichtiger halber Zähler, denn Jochen Klumpp versäumte ein zweites brillantes Turmopfer gegen Markus Groß einen Zug früher als gespielt - und verlor dadurch sogar, anstatt für den 3,5:0,5-Zwischenstand zu sorgen. Dafür kam Hartmut Metz nach vier Stunden kurios zum Sieg: Sein Kontrahent Markus Fischer überschritt im 40. Zug in Remis-Stellung die Bedenkzeit, nachdem er die ganze Zeit die bessere besessen hatte. Jean-Luc Roos rettete am Spitzenbrett im Duell mit Daniel Prill ein Remis in einem schlechteren Damen-Endspiel - umgekehrt konnte Hubert Schuh an Position drei seinen Mehrbauer im Damen-Endspiel nicht verwerten. Immerhin garantierte er so den 4,5:3,5-Sieg. Dass es am Schluss so knapp wurde für die Rochade, lag an Patrick Karcher: Der Ghana-Rückkehrer verlor in Zeitnot nach starker Partieanlage den Faden und verspielte seinen ganzen Vorteil bis hin zum Verlust. Während die dritte Mannschaft in der Kreisklasse I beim Saisonauftakt spielfrei war, unterlag die Rochade-Reserve in Weitenung. Der Bereichsklassen-Absteiger stand auf verlorenem Posten, als selbst Spitzenmann Alexander Hatz einen falschen Plan fasste. Kontrahent Antonius Balzert nutzte dies zu einer entscheidenden Attacke. Daniel Scheuermann, Zoltan Maki, Sascha Schmidt und Jürgen Biskup zogen ebenso den Kürzeren. Michael Lorenz und Ralf Gantner verhinderten mit Siegen eine höhere Pleite als das 2,5:5,5. Talent Louis Wunsch remisierte. (ham)

