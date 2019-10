Den Saisonstart vergolden

Mit den ersten vier Auftritten unter seiner Regie ist der neue Trainer durchaus zufrieden: "Wir sind ungeschlagen. Vor der Saison hätte das jeder sofort unterschrieben", sagt Catak. Vor allem mit seiner Abwehr um Kapitän Franz Henke und Defensivspezialist Sebastian Wichmann ist der Coach bisher einverstanden. In den vier Spielen hat der TVS nicht ein Mal mehr als 28 Gegentreffer kassiert - das war in den vergangenen Jahren quasi nie der Fall. 99 Mal zappelte der Ball bisher insgesamt im Sandweierer Netz, nur fünf Teams sind noch etwas besser. "Da haben wir den größten Sprung gemacht, Vorgaben schnell umgesetzt. Das geht hoffentlich so weiter." Am besten auch im Angriff, denn dort ist auch nach Cataks Einschätzung noch ordentlich Luft nach oben.

Das wiederum hat ein Stück weit auch mit der personellen Lage zu tun. Durch das langfristige Fehlen von Markus Koch und Johannes Henke, die studienbedingte Abstinenz von Han Völker und weitere kurzfristige Ausfälle, musste Catak mit seinem Personal jonglieren. Auf den Halbpositionen mussten Jonas Schuster und Julian Schlager, der obendrein auch noch fast permanent in der Abwehr rackert, durchspielen. Das kostet Kraft und geht mit zunehmendem Spielverlauf zulasten der Genauigkeit. Entsprechend hoch war die Fehlerquote. Aber, so Catak, "insgesamt haben wir das für die Vorzeichen ganz gut gemacht". Vor der morgigen Fahrt in den Zollernalbkreis sind diese immerhin ein kleines bisschen besser: Nach seinem dreiwöchigen Auslandsaufenthalt ist Han Völker wieder mit von der Partie, was den Mittelbadenern Alternativen bietet - auf beiden Seiten der Platte.

Abwehr hin, Angriff her - entscheidend für den guten Start war laut Catak, "dass wir die Liga so schnell angenommen haben. Das war nicht einfach nach der vergangenen Saison. Da waren die Köpfe der Jungs unten". Mittlerweile sind diese wieder oben - und sollen es am besten auch morgen Abend nach dem Spiel in Weilstetten bleiben. Der TVW wiederum ist laut Catak ein "richtiger Brocken", der ebenfalls 6:2 Punkte auf dem Konto hat und zusammen mit dem TVS auf Platz zwei rangiert. In der kleinen Halle sei es "sehr unangenehm zu spielen". Vorfreude kommt beim TVS-Trainer hingegen auf, wenn er an Sascha Ilitsch denkt. Mit dem neuen Weilstettener Trainer stand Catak einst in der Bundesliga beim HBW Balingen-Weilstetten auf der Platte. "Ich freue mich auf das Wiedersehen", sagt Catak. Die Punkte will er seinem alten Kollegen dennoch klauen - den goldenen Oktober im Hinterkopf.