'Wie im falschen Film'

Bühl

Landesliga: Bühl gewinnt Derby Bühl (red) - Der VfB Bühl hat das Derby in der Fußball-Landesliga gegen Aufsteiger FV Ottersweier mit 3:1 gewonnen und damit den ersten Saisonsieg gefeiert. Der SV Sinzheim spielte remis gegen Oppenau, RW Elchesheim musste in Durbachtal eine 1:4-Niederlage verkraften (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Der VfB Bühl hat das Derby in der Fußball-Landesliga gegen Aufsteiger FV Ottersweier mit 3:1 gewonnen und damit den ersten Saisonsieg gefeiert. Der SV Sinzheim spielte remis gegen Oppenau, RW Elchesheim musste in Durbachtal eine 1:4-Niederlage verkraften (Foto: toto). » - Mehr

Baden-Baden

Erste Niederlage für TSV Loffenau Baden-Baden (red) - In der Landesliga musste der TSV Loffenau am dritten Spieltag in Oppenau beim 1:8-Debakel die erste Niederlage hinnehmen. Den ersten Saisonsieg verbuchte der FV Würmersheim (Foto: Seiter). Das Gleiche gilt für den SV Sinzheim und Aufsteiger FV Ottersweier. » Weitersagen (red) - In der Landesliga musste der TSV Loffenau am dritten Spieltag in Oppenau beim 1:8-Debakel die erste Niederlage hinnehmen. Den ersten Saisonsieg verbuchte der FV Würmersheim (Foto: Seiter). Das Gleiche gilt für den SV Sinzheim und Aufsteiger FV Ottersweier. » - Mehr