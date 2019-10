Höhenluft schnuppern

"Natürlich kann man beim Aufeinandertreffen zwischen Eins und Drei von einem Spitzenspiel sprechen. Wir sollten aber weiter demütig bleiben. Wir wissen, warum wir auf Platz drei stehen. Keiner soll te jetzt nur wegen dem Blick auf die Tabelle den Höhenflug bekommen", sagt Frieböse. Was er freilich meint: Nur durch die bekannten 08-Basics wie hohe Laufbereitschaft, aggressives Verteidigen und blitzschnelles Umschalten in die Abteilung Attacke kommen die Wörtelkicker zum Erfolg. Als Team versteht sich. Ein Schritt weniger, ein nicht angenommener Zweikampf - und schon wird es schwer, in der Verbandsliga zu bestehen. Daher sind für den 08-Coach die gesammelten Punkte bisher "Punkte für einen frühen Klassenerhalt". Zumal mit dem Auftakt in Kehl für die Schwarz-Blauen die Wochen der Wahrheit anbrechen. Danach empfängt der SV 08 in der Festung Wörtel, wo man seit 15 Spielen ungeschlagen ist, den Tabellenfünften Pfullendorf (zwölf Punkte), danach geht's zum Rangvierten Denzlingen (zwölf), bevor der Tabellenzweite FV Lörrach-Brombach (14) seine Visitenkarte in Kuppenheim abgibt.

"Daher sollten wir einfach eine gewisse Demut walten lassen und mit der richtigen Einstellung in die Spiele gehen. Stimmt die, können wir mit unserer Qualität, die wir haben, bei jedem Team in der Liga bestehen", meint Frieböse, der gegen den Kehler FV aber weiter auf seinen urlaubenden Abwehrchef Denis Smuda verzichten muss. Zudem steht hinter Innenverteidigerkollege Dennis Schorb (Rücken), der gegen Radolfzell zur Sicherheit nur auf der Bank saß, weiter ein Fragezeichen. Doch die Aushilfs-Innenverteidigung, bestehend aus 08-Kapitän und Routinier Faruk Karadogan und Fabio Borutta, machte ihre Sache bemerkenswert gut und hielt die beste Abwehr der Liga (fünf Gegentore) in der Spur. Dies ist freilich auch morgen nötig, wenn die 08-Betonabwehr von der Torfabrik der Liga (25 Treffer) auf Herz und Nieren geprüft wird. "Wir müssen schauen, dass wir in Kehl auf dem großen Platz alle Räume in den Griff bekommen. In der Offensive gibt es dagegen für uns dann auch Räume, die wir bespielen müssen", sagt Frieböse, der von Südtirol aus im Kontakt zu seinem Co-Trainer Thorsten Peter steht, der in der Heimat das Training leitet. Nach der Rückkehr wird dann gemeinsam am genauen Matchplan getüftelt, der sich aber am Heimspiel gegen Radolfzell orientieren dürfte. "Wir waren wachsam in der Defensive und kaltschnäuzig in der Offensive", sagt Frieböse. Die junge 08-Truppe zeigte eine bemerkenswert abgeklärte, nahezu reife Leistung, und hatte schlicht den längeren Atem. Eine gute Voraussetzung für eine weitere, erfolgreiche Bergbesteigung.