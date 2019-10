(Noch) keine Panik in Helmlingen

Baden-Baden

TVS will Start vergolden Baden-Baden (moe) - Nach vier Spielen sind die Oberliga-Handballer des TVS Baden-Baden nach wie vor ungeschlagen. Diesen durchaus gelungenen Saisonauftakt will das Team des neuen Trainers Sandro Catak nun vergolden - mit einem Sieg im Topspiel in Weiltstetten (Foto: toto).

Loffenau krasser Außenseiter Baden-Baden (red) - Nach fünf Niederlagen in Folge hat sich der TSV Loffenau (Foto: Archiv/fuv) in der Landesliga mittlerweile in der Gefahrenzone eingenistet. "Da macht man sich schon seine Gedanken", sagte Spielertrainer Patrick Ebner. Zumal nun Titelanwärter Langenwinkel gastiert.

Rebland-SG gastiert in Dachau Baden-Baden (moe) - Die Handballerinnen der SG Steinbach/Kappelwindeck (Foto: toto) gastieren am Feiertag vor den Toren München, genaue: beim Aufsteiger ASV Dachau. "Wir fahren nicht dorthin, weil München so schön ist. Wir sind in der Lage, etwas mitzunehmen", sagt Arnold Manz.