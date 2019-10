Trostlos wie das Wetter

Hügelsheim

Rhinos wollen ersten Sieg Hügelsheim (red) - Ihren ersten Punkt haben die Baden Rhinos in der Eishockey-Regionalliga bereits am Feiertag in Bietigheim eingefahren, am Sonntag soll dann vor heimischer Kulisse der erste Saisonsieg her. Der ESC Hügelsheim empfängt dann die Maddogs Mannheim (Foto: Seiter).

Baden-Baden

Loffenau krasser Außenseiter Baden-Baden (red) - Nach fünf Niederlagen in Folge hat sich der TSV Loffenau (Foto: Archiv/fuv) in der Landesliga mittlerweile in der Gefahrenzone eingenistet. "Da macht man sich schon seine Gedanken", sagte Spielertrainer Patrick Ebner. Zumal nun Titelanwärter Langenwinkel gastiert.

Iffezheim

TTC Iffezheim: Sieg und Niederlage Iffezheim (red) - In der Tischtennis-Verbandsliga der Männer hat der TTC Iffezheim ein durchwachsenes Wochenende hinter sich. Ohne seinen Topspieler verlor der TTC gegen die FT 1844 Freiburg mit 4:9, bei den TTF Stühlingen erkämpfte sich das Team zumindest einen Punkt (Foto: av).

Baden-Baden

TVS bleibt ungeschlagen Baden-Baden (moe) - Die Handballer des TVS Baden-Baden bleiben in der Oberliga weiter ungeschlagen. In einem intensiven Duell gegen den Titelkandidaten SG Köndringen/Teningen spielten die Sandweierer vor heimischen Publikum 22:22-Unentschieden (Foto: toto).