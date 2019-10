Dortmund verzweifelt an sich selbst

Hügelsheim

Rhinos: Drewniak im BT-Interview Hügelsheim (mi) - Mit dem Auswärtsspiel beim amtierenden Regionalliga-Meister SC Bietigheim-Bissingen startet der ESC Hügelsheim morgen in die neue Eishockey-Saison. Für Trainer Richard Drewniak hat sein Team das Potenzial für die Finalserie, wie er im BT-Interview betont (Foto: toto).

Bühl

TVB-Riege: Gelingt ein Gerätesieg? Bühl (red) - Das Turnspektakel in Bühl geht in seine zweite Runde: Der TV Bühl empfängt zum zweiten Heimwettkampf in der zweiten Bundesliga Süd den TSV Buttenwiesen in der Großsporthalle. Am Samstag ab 16 Uhr messen sich Jan Lugauer und Co. mit den Gästen aus Bayern (Foto: Seiter).

Würmersheim

Topspiel in Würmersheim Würmersheim (red) - Nach drei Siegen in Folge musste Fußball-Landesligist FV Würmersheim (Foto: toto) zuletzt in Stadelhofen erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen. Am Samstag geht es nun im Topspiel gegen den mit der Maximalausbeute gestarteten Spitzenreiter SC Durbachtal.

München

DFB: Hoeneß relativiert Drohung München (dpa) - Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat seine Boykott-Drohung der Bayern-Spieler im Zuge des Torwart-Streits zwischen Manuel Neuer (Foto: dpa) und Marc-Andre ter Stegen relativiert. Es seien Aussagen gewesen, "die er mit etwas Abstand nicht mehr so machen würde", so Hoeneß.