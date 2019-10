Neun Mal Jubel vor den Heimfans

Vom ersten Bully weg drückten die Gastgeber die Gäste in die eigene Zone und zeigten besonders im ersten Drittel eine durchweg überzeugende Vorstellung. In der fünften Minute eröffnete Graham Brulotte den Torreigen, als er das gewonnene Bully von Iven Rösch per Direktabnahme ins Netz zimmerte. Drei Minuten später zeigte der andere Kanadier im ESC-Trikot, dass er es noch immer drauf hat: Der langzeitverletzte Cedrick Duhamel vollendete in alter Torjägermanier. Es war vielleicht der letzte Auftritt von Duhamel, der den gesperrten Tschechen Martin Vachal vertrat, im ESC-Trikot in einem Pflichtspiel. Seine Knieverletzung macht ihm sehr zu schaffen.

Als die Fans den Torschützen noch feierten, meldete sich auch Mannheim im Spiel an und verwandelte den ersten Torschuss zum 1:2 (Hart). Es blieb allerdings bei diesem Fingerzeig, wenn es auch bis zur ersten Überzahl dauerte, ehe Sebastian Ott Gästegoalie Spang clever die Sicht nahm und einen Abpraller reaktionsschnell zum 3:1 einschob (16.). Lars White erhöhte auf 4:1(19.).

Im zweiten Drittel ruhten sich die Rhinos zusehends auf dem Ergebnis aus, was Drewniak hernach kritisierte: "Im Mittelabschnitt gab es einen Schlendrian. Gegen andere Mannschaften wird das ganz anders bestraft." Ganz torlos blieb es dennoch nicht. Noel Johnson verwertete eine Kombination über Denis Friedberger und dem gefälligen Jonathan Koch (38.). 33 Sekunden vor der zweiten Pause vertändelten die Rhinos den Puck im eigenen Drittel und luden Metzner geradezu zum zweiten Treffer ein. Im Schlussabschnitt erstickte Noel Johnson schnell die letzte Hoffnung der Gäste auf ein Comeback, als er nach 38 Sekunden entscheidend den Schläger hinhielt. Zwar nutzten die Maddogs erneut einen groben Schnitzer im Rhinos-Spielaufbau durch Kilthau (48.), doch Brulotte per Alleingang in Überzahl (50.) und der bisher als toller Vorbereiter in Erscheinung getretene Rösch (51.) schraubten das Ergebnis per Doppelschlag auf 8:3. Björn Groß gelang Sekunden vor dem Ende in der fünften Überzahl der dritte Powerplaytreffer zum Endstand und gelungenen Heimauftakt. (ndm)