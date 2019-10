Traumstart reicht nicht aus

Was folgte, war ein einseitiges Topspiel, das der Kehler FV nach der anfänglichen Schlafmützigkeit dominierte, den Rückstand noch vor der Pause durch eine Bogenlampe und einen Kopfball gar in eine 2:1-Pausenführung drehte, um nur sechs Minuten nach Wiederbeginn durch eine schöne Kombination, die Bünyamin Gün-



yakti abschloss, vollends auf die Siegerstraße zu geraten. Das 4:1 in der Schlussminute war freilich das i-Tüpfelchen auf eine starke, mannschaftlich geschlossene Kehler Leistung. Für den SV 08 war es dagegen der letzte Nackenschlag unter 90 relativ blasse Minuten.

"Der Sieg für den Kehler FV ist verdient. Kehl war mit und ohne Ball einfach aggressiver", lautete das Fazit von 08-Trainer Matthias Frieböse. Sein Gegenüber, Frank Berger, war dagegen selbstredend zufrieden mit der Leistung seines Teams: "Kompliment an meine Mannschaft, sie hat nach dem Rückstand wieder eine unglaubliche Mentalität gezeigt, das Spiel gedreht, obwohl sie das Pokalspiel in den Beinen hatte."

Dabei erwischten die Hausherren einen denkbar schlechten Start: Kapitän Felix Armbruster klärte den Ball direkt vor die Füße von Herbote, der den Ball perfekt traf und zur Kuppenheimer Führung einnetzte. Der Tabellenführer schüttelte sich nach dem frühen Rückstand kurz, bestimmte dann das Spielgeschehen, zeigte sich ungemein passsicher und zweikampfstark. Der Ausgleich aber resultierte aus einer Sax-Ecke, die über Umwege bei Stefan Laifer an der linken Strafraumseite landete. Seine wohl als Flanke geplante Bogenlampe flog jedoch über 08-Torhüter Fabian Hegele hinweg ins lange Eck (14.). Und auch in der Folge blieb der KFV am Drücker, im Mittelfeld zog Fixpunkt Armbruster geschickt die Fäden, in der Offensive stellte das quirlige Stürmer-Duo Günyakti und Fadi Ammar Kheloufi die 08-Abwehr vor große Probleme. Allein Hegele war es zu verdanken, dass der SV 08 nach dem Ausgleich nicht sofort ins Hintertreffen geriet. Von dem gefürchteten Kuppenheimer Tempofußball war dagegen nichts zu sehen. Einerseits lag dies am fahrigen Passspiel der Frieböse-Elf, andererseits aber auch an der sattelfesten Kehler Defensive, die hellwach war. Die 08-Abwehr dagegen verfiel in Minute 36 in einen kollektiven Tiefschlaf: Günyakti konnte ungehindert aus dem Halbfeld über die 08-Verteidigung Richtung zweiten Pfosten flanken, wo Dejan Zdraveski zur Führung einköpfte.

In Hälfte zwei wollten die Gäste laut Frieböse ein anderes Gesicht zeigen, aggressiver sein, allein nach sechs Minuten war der Matchplan Makulatur: Günyakti schob am Fünfmeterraum unbedrängt zum 3:1 ein - die Entscheidung. Danach schaltete der Tabellenführer einen Gang herunter.

Der SV 08 präsentierte sich aber zu leblos, weshalb die restliche Spielzeit zu einem Kehler Schaulaufen wurde, das Elyes Bounatouf mit dem 4:1 krönte - und den Kuppenheimer Höhenflug der vergangenen Wochen jäh beendete.

Kehler FV: Künstle - Vetter (62. Aras), Maier, Sert - Bounatouf, Armbruster, Laifer (46. Sepp), Zdraveski, Sax - Ammar Kheloufi (46. Lux), Günyakti (59. Paqaruzi).

SV 08 Kuppenheim: Hegele - Radke (53. Tran), Karadogan, Borutta, Weißer (84. Bauer) - Otto, Weisgerber - Götz, Herbote, Engel (70. Buttermilch) - Grünbacher.

Schiedsrichter: Leroy Gallus (Freiburg) - Zuschauer: 260 - Tore: 0:1 Herbote (2.), 1:1 Laifer (13.), 2:1 Zdraveski (36.), 3:1Günyakti (51.), 4:1 Bounatouf (90.) - Gelbe Karten: Armbruster - Otto, Grünbacher - Beste Spieler: Günyakti - Hegele.