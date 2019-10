Rauental klettert auf Rang zwei

Auch im zweiten Durchgang blieben die Gastgeber im ersten Paarkreuz durch Koch und Jean Fullenwarth ohne Sieg. Fullenwarth und Heiland erzwangen das fällige Schlussdoppel, in dem Koch/Oelze sich in dieser Saison erstmals geschlagen geben mussten.

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart glückte dem TTC Iffezheim in der Frauen-Verbandsliga im Heimspiel dank eines 8:4-Siegs gegen den SV Nollingen der erste Zweierpack. Mit zwei Doppelerfolgen - Natalie Grünbacher/Bettina Seiser und Sandra Fettig/Martina Schief gelang zum Spielauftakt ein zweifacher Schlag - erhöhten die Gastgeberinnen den Druck. Einzig Nollingens Topspielerin Petra Kaufmann konnte mit drei Einzelpunkten die Niederlage der Gäste einigermaßen im Rahmen halten. Grünbacher und Fettig hatten nach dem Doppel auf 4:1 erhöht. In den folgenden fünf Einzelpartien ging es in den Entscheidungssatz. Schief (2) und Sophia Merkel, die nur im Einzel zum Einsatz kam, bauten den Vorsprung auf 7:3 aus. Mit einem Drei-Satz-Sieg über Fettig schürte Kaufmann nochmals die Hoffnungen der Gäste, doch nach einem Fünf-Satz-Erfolg von Grünbacher über Bejtaga war der verdiente Iffezheimer Sieg in trockenen Tüchern.

Aufsteiger TB Bad Rotenfels baute mit 4:0 Punkten, die beiden Wochenendspiele bei den TTSF Hohberg III und bei der TTG Ulm wurden glatt mit 9:1 gewonnen, seine Tabellenführung in der Landesliga auf makellose 8:0 Zähler aus. Mit drei Doppelsiegen wurden die TTSF Hohberg III gleich zu Spielstart in Schockstarre gesetzt. Den einzigen Gegenpunkt gab Stefan Stahlberger in der Spitzengruppe ab. Die Erfolgsserie wurde im Gastspiel bei der TTG Ulm noch getoppt.

Auf Position zwei verbesserte sich der TTC Rauental. Nach der 8:8-Punkteteilung bei der favorisierten DjK Offenburg II behaupteten sich die Barockstädter im Bezirksderby gegen den TTV Gamshurst mit 9:6. Im Bezirksderby gelangen Oliver Böhm nach einem 2:1-Doppelvorteil zwei Einzelsiege, wobei er gegen Sascha Jörger im fünften Satz bereits mit 2:7 und 4:9 im Hintertreffen lag, um am Ende doch mit 11:9 zu triumphieren. Im ersten Spielabschnitt punktete Gamshurst im mittleren Paarkreuz durch Mathias Walter und Steffen Baumann zum 3:4. In der zweiten Runde schlugen hier Yannick Pach und Miguel Rodriguez für Rauental erfolgreich zurück und lieferten dem Schlussdrittel die spielentscheidende Vorlage zum 8:5. Alexander Opolka und Alexander Immler hatten Rauental einen 5:4-Vorteil beschert, nach der 8:5-Führung kassierte Opolka den Anschlusstreffer zum 8:6. Im letzten Einzel verfügte Immler gegen Pareja Vargas über das stärkere Nervenkostüm und konnte sich nach einem 1:2-Satznachteil in zwei Mammutsätzen mit 16:14 und 18:16 den neunten Punkt zum Gesamtsieg krallen.

Gamshurst unterlag auch im zweiten Bezirksderby mit 5:9 gegen den TV Weisenbach und ziert nach fünf Niederlagen mit 0:10 Punkten das Tabellenende. Mit je 3:1-Erfolgen in der Spitzengruppe und im zweiten Paarkreuz - Gerhard Egner (2) und Michael Schweikert vorne, sowie durch Attila Vig (2) und Jürgen Burkhardt mittleren Drittel - erspielten sich die Murgtäler den spielentscheidenden Vorteil. Patrick Kühn beendete mit seinem zweiten Einzelsieg nach knapp 200 Spielminuten das Derby.

Mit einem 8:3-Erfolg über den letztjährigen Meister TTC Nonnenweier rückte die zweite Mannschaft der TTF Rastatt in der Landesliga der Frauen auf den zweiten Tabellenplatz vor. Die GTM Rheinmünster verlor mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft das Heimspiel gegen die DJK Oberschopfheim deutlich mit 1:8 und bleibt mit 0:4 Punkten Tabellenletzter.

Zwei Spiele, zwei Siege - besser konnte der Saisonauftakt für den TTV Bühlertal in der Bezirksliga nicht verlaufen. Nach dem 9:5-Auftaktsieg gegen den TB Gaggenau wurde im zweiten Spiel die favorisierte Mannschaft der Spvgg Ottenau III mit 9:2 in die Schranken verwiesen. (ti)