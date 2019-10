Puma macht großen Schritt

Die 600 Zuschauer im Erwin-Schöffel-Stadion sahen am Samstagabend ein packendes Halbfinal-Hinspiel zwischen Taifun Mörsch und Ubstadt-Weiher. Schon das erste Viertel war hart umkämpft: Ubstadt-Weiher verzeichnete ein Chanchenplus, nutze die Möglichkeiten aber nicht. 0:0 stand es nach 20 Minute. Das änderte sich in Abschnitt zwei: Kevin Gerber fälschte eine Taifun-Hereingabe in der 21. Minute unglücklich ins eigene Tor ab. Luca Böster gelang aber fünf Minuten später der verdiente Ausgleich für die Gäste aus der Spargelstadt. Patrick Palach erzielte für den Taifun per Foulelfmeter die erneute Führung (21). Ubstadt-Weiher war nicht geschockt und glich in durch Kevin Fröhlich aus (27.). Im dritten Viertel wurde Ubstadt-Weiher immer stärker und ging durch Fröhlich (41.) und Böser (53.) mit 4:2 in Führung.

Im letzten Viertel schlugen die Hausherren aber zurück: Palach glich mit zwei Toren (63., 66.) zum 4:4 aus und es entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch. Fröhlich brachte die Gäste in der 70. Minute erneut in Führung. Justin Tichatschek glich nur zwei Minuten für Mörsch aus. Als Manuel Fitterer in der zweiten Minute der Nachspielzeit das 6:5 erzielte, sahen die Hausherren wie der Gewinner aus. Doch einen Sieger gab es in diesem Spitzenspiel nicht: Mit der letzten Aktion der Partie gelang Dominik Hassis der umjubelte Ausgleichstreffer.

"Es war ein Spiel auf Augenhöhe und hätten wir im dritten Viertel nicht zu Beginn den Faden verloren und die zwei Gegentore bekommen, wäre mit Sicherheit mehr drin gewesen", sagte Patrick Palach nach der Partie: "Wir haben dennoch gut gekämpft, und am Ende war es ein gerechtes Unentschieden."

Heiß her ging es auch zwischen Comet Durmersheim und Puma Kuppenheim, auch wenn es am Ende einen klaren Sieger gab. Puma gewann mit 8:3 und machte damit einen großen Schritt in Richtung Finale. Schon im ersten Viertel musste sich der Favorit mächtig ins Zeug legen: Benjamin Walz gelang nach 14 Minuten die Führung gegen die bissigen Durmersheimer. Jonas Burger belohnte die Gastgeber dann auch in der 31. Minute mit dem 1:1. Vor den 330 Zuschauer gelang Max Schmitt dann in der 37. Minute die erneute Gästeführung. In der 40. Minute hielt dann Comets Timo Brunner noch einen Elfmeter von Ali Topkaya. Im dritten Viertel kochten dann die Emotionen im Oberwald-Stadion hoch: Puma erwischte den besseren Start und baute die Führung durch Walz (41., 45.) und Jannis Schmitt (42.) auf 5:1 aus. In der 52. Minute sahen dann Comet-Torhüter Timo Brunner wegen einer Tätlichkeit und Jannis Schmitt (Kuppenheim) wegen unsportlichen Verhaltens jeweils die Rote Karte. So musste Feldspieler Thomas Schlager für die restliche Spielzeit das Tor der Gastgeber hüten. Comet gab sich aber nicht auf und kam durch zwei Tore von Gennadii Mitc in der Nachspielzeit des dritten Viertels auf 3:5 heran. Im vierten Abschnitt machte Kuppenheim dann aber alles klar: Max Schmitt (69.) und Walz (77., 78.) sorgten für den 8:3-Auswärtserfolg.

Der MSC Malsch steht derweil nach dem Rückzug des MSC Philippsburg schon im Finale der Platzierungsrunde. Gegner ist entweder der MBV Budel oder der 1. MBC Halle, die sich beide im Hinspiel einen harten Kampf lieferten. Das Hinspiel gewannen die Niederländer mit 8:2. (tm)