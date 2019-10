Drei Titel für Kampfsportteam Bühl-Rastatt

Drei Titeln kehrte das Kampfsportteam Bühl-Rastatt von den deutschen Kickboxmeisterschaften der All Fight System Organization (AFSO) in Sinsheim zurück, bei dem insgesamt mehr als 600 gemeldete Sportler an den Start gegangen waren.

Als erster und jüngster Kämpfer aus dem Team musste Ilija Radic an den Start. Im Pointfighting der Bambinis (Körpergröße bis 130 Zentimeter) konnte er sich bis ins Halbfinale durchkämpfen. Dort konterte sein Gegner laut Mitteilung mit starken Kicks, weshalb sich der Mittelbadener mit Platz vier begnügen musste. Lias Karps startete bei den Kids (bis zwölf Jahre; 28 Kilogramm) und musste sich dabei deutlich größeren Gegnern stellen. Doch erst im Finale musste sich Karps 1:2-Kampfrichterstimmen geschlagen geben. Teamkameradin Enrica Graf (Pointfighting bis 35 Kilo) musste im Halbfinale gegen eine unangenehme Gegnerin ran. Taktisch klug, mit sauberen und schnellen Techniken zog sie ins Finale ein, wo sie mit 4:5 Punkten unterlag.

Fabienne Braun zeigte ihr Können im Pointfighting über 60 Kilo und wurde am Ende Dritte. Keinerlei Mühe hatte Luka Radic bei der Jugend (Pointfighting bis 52 Kilo), er marschierte ins Finale durch. Auch hier zeigte er seine Überlegenheit und gewann mit 7:3. In der Disziplin Leichtkontakt kämpfte er sich obendrein bis ins Halbfinale. Lukas Deck sicherte sich derweil überlegen den Titel im Pointfighting bis 74 Kilo. Knapp geschlagen geben musste er sich im Finale Leichtkontakt der Jugend.

Dimitry Wagner startete danach in der Klasse Pointfighting über 74 Kilo und wurde erst im Finale beim 6:7 gestoppt. Im Leichtkontakt hatte er es dann mit deutlich schwereren Gegnern zu tun: Bis ins Halbfinale hatte er noch keine Schwierigkeiten seine Gegenüber kleinzuhalten, im Endkampf brachte sein Gegner dann geschlagene 30 Kilo mehr auf die Waage. Mit 2:1 Stimmen gegen Wagner war das Ergebnis allerdings knapp. Jenny Dahlström ging in den Kategorien Pointfighting und Leichtkontakt Frauen über 63 Kilo auf die Matte. Im Punktkampf zog sie ohne Probleme ins Halbfinale ein. Dort setzte sie sich mit technischem K.o. ein deutliches Ausrufezeichen. Auch im Finale ließ Dahlström nichts anbrennen und sicherte sich den deutschen Meistertitel. Im Leichtkontakt traf sie ebenfalls auf Gegnerinnen mit deutlich mehr Gewicht. Bis zu 55 Kilo Gewichtsunterschied wurden gewogen. Die Vorrunden gewann Dahlström noch ohne Probleme, auch wenn manche der Kämpferinnen unsauber zu Werke gingen, wie es in der Mitteilung heißt. Letztlich reichte es nach einer knappen Halbfinalniederlage zum dritten Platz. (red)