Kreisauswahl auf Rang drei

Im Sportzentrum Leinfelden waren die Nachwuchsathleten aus Esslingen und Böblingen ihren Konkurrenten deutlich überlegen. Die Gastgeber setzten sich mit 682 Punkten durch, gefolgt von Böblingen mit 643 Zählern. Bereits deutlich zurück landeten die Mittelbadener mit 563 Punkten auf Platz drei knapp vor dem Kreis Göppingen (553) und dem Bezirk Südpfalz (544,5). Ob es zukünftig bei diesem Fünfkampf bleibt oder wieder der bisherige Dreikampf wird, müssen die Verantwortlichen der drei "Stammkreise" in den nächsten Monaten besprechen.

In der Masse der Nachwuchsathleten, rund 500 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahren waren am Start, gab es für die Talente aus dem Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl nur fünf Tagessiege zu verzeichnen. Bei den Jungs M 15 setzte sich Björn Laurin Metzmeier (SCL Heel Baden-Baden) im Speerwurf mit 39,59 Meter durch. Die volle Punktzahl holte auch sein weibliches Pendant, Natalie Tschierske (Rastatter TV) bei den Mädchen W15 mit 38,77 Meter. Luis Roth (LAG Obere Murg) gewann die 800 Meter M 14 in 2:18,52 Minuten und Isabelle Seebacher (SR Yburg Steinbach) setzte sich beim Kugelstoßen W 14 mit 9,81 Metern durch. Die Staffel der Jungs U 14 holte über 4 x 75 Meter in 40,03 Sekunden ebenfalls den Sieg. Bei der Vergabe der Preise gingen die Badener leer aus.

Auf Platz zwei noch am besten schnitten die Jungs U 16 ab, die mit 123,5 Punkten nur Böblingen (144) den Vortritt lassen mussten. Auch die Staffel mit Framhein, Eberle, Weiss und Koegl belegte über 4 x 100 Meter (48,31 Sek.) hinter Böblingen Rang zwei. Luis Roth war neben seinem 800 Meter-Sieg als Zweiter im Hochsprung (1,67 Meter) und Dritter im Weitsprung (5,36) bester Punktesammler. In der Klasse U 14 setzte sich die eingespielte Vereinsstaffel des SR Yburg mit Carlo Stammler, Linus Falk, Gianmarco Gibilisco und Benjamin Redzepagic in 40,03 Sekunden knapp vor Böblingen (40,13) durch. Redzepagic punktete zudem in M 13 als Zweiter über 75 Meter in 9,96 Sekunden und als Dritter im Weitsprung (4,67) erfolgreich. Der Hügelsheimer Jonas Schindler belegte über 75 Meter M 12 in 10,80 Sekunden Platz zwei. Linus Falk (Steinbach) wurde im Hürdensprint und Weitsprung jeweils Dritter. Nur hauchdünn musste sich in der Klasse U 12 über 800 Meter der Zehnjährigen Yannis Wagner vom VFB Gaggenau geschlagen geben. In 2:37,37 Minuten lag er nur eine Hundertstelsekunde hinter dem Böblinger (2:37,36). Auch sein Vereinskamerad Tom Bender (M 11; 47 Meter) und Jonas Weiss (Steinbach; M 10) mit 37,00 Meter steuerten im Ballwurf wertvolle Punkte bei.

Bei den U-16-Mädchen konnte sich nur Natalie Tschierske (RTV) als Tagessiegerin im Speerwurf vorne platzieren. In W 14 gab es neben dem Kugelstoßsieg durch Isabell Seebacher noch einen zweiten Platz für ihre Vereinskameradin Luisa Ortanderl (Steinbach) in 13,57 Sekunden über 100 Meter. Zweite wurde in W 13 Josefine Fruchtmann (Steinbach) mit 28,61 Meter im Speerwurf. Noe Göhrig (LG Hardt) belegte in W 12 den zweiten Platz im Hürdensprint und Rang drei im Weitsprung. Bei den jüngsten Mädchen der Klasse U 12 lief das mittelbadische Quartett mit Emilia Frey, Leni Falk, Svenja von der Heydt und Leonie Tschierske über 4 x 50 Meter in 30,23 Sekunden auf Platz zwei. Jana Czada (VFB) kam in W 10 über 800 Meter und im Weitsprung jeweils auf Rang drei. (rawo)