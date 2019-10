Nächster Halt: Finale

Kuppenheim

Puma macht großen Schritt Kuppenheim (tm) - Puma Kuppenheim hat mit einem klaren Auswärtssieg in Durmersheim einen großen Schritt in Richtung Motoball-Finale gemacht. Taifun Mörsch und der MSC Ubstadt-Weiher lieferten sich einen heißen Kampf, der am Ende keinen Sieger fand (Foto: fuv).

Motoball-Playoffs: Süden unter sich Kuppenheim (red) - Die Halbfinalisten in den Motoball-Playoffs stehen fest: Neben den großen Drei MSC Puma Kuppenheim, Taifun Mörsch und MSC Ubstadt-Weiher hat sich am Wochenende auch der MSC Comet Durmersheim durch einen 5:2-Sieg in Seelze das Ticket gesichert (Foto: fuv).

Puma lässt die Muskeln spielen Kuppenheim (tm) - Am letzten Spieltag der Motoball-Bundesliga zeigte Puma Kuppenheim beim klaren Sieg gegen Taifun Mörsch seine Klasse (Foto: rayk). Zuvor verlor der MSC Philippsburg in Budel und verpasste somit die Qualifikation für die Playoffs. Comet Durmersheim bleibt Vierter.