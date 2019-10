Gutes Omen auf den Fildern

Gaggenau

Topteams im direkten Vergleich Gaggenau (red) - In der Tischtennis-Landesliga stehen sich mit dem Aufsteiger TB Bad Rotenfels und dem TTC Rauental die beiden Topteams im Bezirksderby gegenüber. In der Verbandsliga strebt der Tabellenvorletzte TTC Iffezheim gegen den TTC Konstanz den ersten Sieg an (Foto: Archiv).

Kehl

SV 08 verliert Spitzenspiel Kehl (rap) - Der Höhenflug des SV 08 Kuppenheim in der Fußball-Verbandsliga ist vorerst beendet: Die Frieböse-Elf hat am Samstag das Spitzenspiel beim Tabellenführer Kehler FV deutlich mit 1:4 verloren. Dabei ging der SV 08 nach zwei Minuten durch Herbote in Führung (Foto: Rapp).