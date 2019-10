Ewig junger Klassiker

(red) - Die Baden Rhinos haben am Samstag einen glänzenden Heimauftakt in die Eishockey-Regionalliga gefeiert. Der ESC Hügelsheim fertigte die Maddogs Mannheim mit 9:3 ab und sicherte sich nach der Niederlage im Penaltyschießen in Bietigheim den ersten Sieg (Foto:fuv). » - Mehr

Hügelsheim